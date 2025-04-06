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Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi

Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi
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Haberler
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Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta konuk olduğu Alanyaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla puanını 33 yapan Ege temsilcisi, bu puanların 17'sini teknik direktör Jose Morais yönetiminde çıktığı son 8 maçta aldı. Akdeniz temsilcisi ise 31 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadeleyi konuk ekip 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

GALİBİYET GOLÜ ALİ'DEN

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada Ali Aytemur attı. Yeni teknik direktörü Joao Pereira yönetiminde çıktığı iki maçta da puan alamayan Alanyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi. Bodrum FK ise ligde bir hafta aranın ardından galibiyet aldı.

Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi

ALT SIRALAR KARIŞTI

Bu sonucun ardından Alanyaspor 31 puanda kalırken, Bodrum FK ise 33 puana yükseldi Antalya temsilcisi, bir sonraki hafta Samsunspor'u ağırlayacak. Muğla ekibiise evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Bodrum FK'nın bu galibiyeti, alt sıraları karıştı. İşte bu sonucun ardından oluşan puan durumu;

  • 12-Konyaspor: 29 maç, 34 puan
  • 13-Rizespor: 28 maç, 34 puan
  • 14-Bodrum FK: 29 maç, 33 puan
  • 15-Kayserispor: 28 maç, 33 puan
  • 16-Sivasspor: 29 maç, 31 puan
  • 17-Alanyaspor: 29 maç, 31 puan

Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi

BODRUM FK MORAIS İLE BAMBAŞKA

Ayrıca Bodrum FK, Volkan Demirel'in ardından göreve gelen Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Ege temsilcisi, Morais yönetiminde ligde 8 maça çıktı. Bodrum FK, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Süper Lig'de 33 puanı bulunan yeşil-beyazlılar, bu puanların 17'sini Morais yönetiminde aldı. Morais ile Süper Lig'de dört deplasman maçına çıkan Bodrum FK, bu maçlarda kalesinde gol görmedi ve 10 puan topladı.

Bodrum FK'nın Jose Morais yönetiminde Süper Lig'de aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • Bodrum FK 0-0 Göztepe
  • RAMS Başakşehir 0-1 Bodrum FK
  • Bodrum FK 1-0 Hatayspor
  • Adana Demirspor 0-0 Bodrum FK
  • Bodrum FK 1-0 Kasımpaşa
  • Rizespor 0-2 Bodrum FK
  • Bodrum FK 2-4 Fenerbahçe
  • Alanyaspor 0-1 Bodrum FK
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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