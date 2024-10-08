Süper Lig'de 8 Haftada 4 Teknik Direktör Değişikliği

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda 8 hafta geride kalırken, alınan kötü sonuçların ardından 4 takım teknik direktör değişikliğine gidildi. Geçtiğimiz sezon aynı haftada 9 takım teknik adam, görevinden ayrılmıştı.

Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, milli maçlar nedeniyle lige iki hafta ara verildi. Bu süreçte 4 takım teknik adam değişikliğine gitti. Ligde galibiyetle tanışamayan Adana Demirspor, Hatayspor ve Kayserispor'un yanı sıra Trabzonspor'da da teknik direktör değişikliği yaşandı.

İlk ayrılık Trabzonspor'dan geldi

Geçtiğimiz sezon Nenad Bjelica'nın ayrılığı sonrası 12 Ekim 2023'te yeniden Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı'nın bu sezonki macerası kısa sürdü. Lige Sivasspor beraberliği ile başlayan bordo-mavililer, Avrupa kupalarında ise önce UEFA Avrupa Ligi, daha sonra da UEFA Konferans Ligi elemelerinde başarısız oldu. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından yönetim, ikinci haftada oynanan Eyüpspor maçı öncesi Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Trabzonspor daha sonraki süreçte Şenol Güneş ile sözleşme imzaladı.

Hatay'ı ligde tutan Özhan Pulat ile yollar ayrıldı

Geçtiğimiz sezonun son haftalarına girilirken ligde kalma mücadelesi veren Hatayspor'da Özhan Pulat, mayıs ayında teknik direktör olarak göreve başladı ve aldığı başarılı sonuçlarla takımı ligde tuttu. Yeni sezona da Pulat ile başlayan bordo-beyazlılar, 4. hafta itibarıyla teknik adam değişikliğine gitti. Pulat, ligde 4 maça çıkarken 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın göreve geldiği Hatayspor, Süper Lig'in ilk 8 haftasında henüz galibiyetle tanışamadı.

İlk yabancı ayrılığı Adana Demirspor'dan

Süper Lig'de 6 yabancı teknik direktörden biri olan Michael Valkanis, bu sezon görevden ayrılan ilk yabancı teknik adam oldu. Transfer tahtası kapalı olan kulüplerden biri olan ve sezona transfer yapamadan başlayan Adana Demirspor, Valkanis yönetiminde ilk 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Kötü sonuçların ardından yönetim, Avustralyalı teknik adamla yollarını ayırırken, takımda yardımcı teknik direktör olan Serkan Damla, boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Burak Yılmaz'ın Kayseri macerası 8 ay sürdü

Yaz transfer döneminde transfer tahtası kapalı olan kulüplerden Kayserispor da teknik direktör değişikliğine gitti. Ocak ayında sarı-kırmızılı kulübün başına geçen Burak Yılmaz, ligi 14. sırada tamamladı. Bu sezona üst üste puan kayıplarıyla başlayan genç teknik adam, 7. haftada karşılaştığı Beşiktaş'a 3-0 mağlup olarak, basın toplantısında istifa kararı aldı. Burak Yılmaz, bu sezon Kayseri ekibiyle 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak kötü gidişatı önleyemedi.

Geçen sezon 8 haftada kıyım yaşanmıştı

2023-2024 sezonu 8. haftada 9 takım teknik direktör değişikliğine giderken, bu sezon bu sayının yarısından az olması dikkat çekti. Süper Lig'de 8. haftalar itibarıyla son yıllarda en az değişiklik 2020-2021 sezonunda (2) yaşanırken, 2019-2020 ve 2022-2023 sezonlarında 3 takım teknik adam değişikliğine gitti. Sezon içerisinde birçok takımın teknik direktör değişikliğine gittiği 2021-2022 sezonunda ise ilk 8 haftada 6 takım bu durumu yaşadı.

Geçtiğimiz sezon ilk 17 haftada ise 18 teknik adam gönderildi. - İSTANBUL