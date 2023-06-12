Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda en çok maç yöneten hakem Abdulkadir Bitigen

Süper Lig'de sezon boyunca 19 maçta görev alan Bitigen'i 18'er maçla Ali Şansalan ve Zorbay Küçük izlediMHK tarafından görev verilen 29 hakem, maçlarda bin 358 kez sarı kartına başvururken, 87 kez de kırmızı kart çıkardılarHakemler 115 kez penaltı noktasını gösterdilerMHK'nin derbilerde...

Süper Lig'de sezon boyunca 19 maçta görev alan Bitigen'i 18'er maçla Ali Şansalan ve Zorbay Küçük izledi

MHK tarafından görev verilen 29 hakem, maçlarda bin 358 kez sarı kartına başvururken, 87 kez de kırmızı kart çıkardılar

ERCAN ATA / ANKARA,

Süper Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından sahada en fazla görev verilen hakem, 19 kez düdük çalan Abdulkadir Bitigen oldu.

Alper Ulusoy 35 VAR, 22 AVAR. Alper Çetin 16 VAR, 23 AVAR. Bülent Birincioğlu 16 VAR, 20 AVAR. Emre Malok 15 VAR, 15 AVAR. Erkan Engin 20 VAR, 18 AVAR. Hakan Ceylan 29 VAR, 22 AVAR. Mustafa İlker Coşkun 25 VAR, 13 AVAR. Mustafa Öğretmenoğlu 25 VAR, 16 AVAR. Serkan Tokat 33 VAR, 29 AVAR. Özgür Yankaya 29 VAR, 17 AVAR. Onur Özütoprak 4 VAR, 10 AVAR. Koray Gençerler 21 VAR, 30 AVAR.