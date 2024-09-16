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Süper Lig 3. Haftada Görev Yapacak Hakemler Açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme müsabakalarında görev alacak hakemleri duyurdu. Galatasaray - Gaziantep FK maçı Cihan Aydın, Samsunspor - RAMS Başakşehir maçı Direnç Tonusluoğlu ve Trabzonspor - Kayserispor maçı ise Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme müsabakalarında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken fakat Avrupa kupaları maçları sebebiyle ertelenen 3 müsabakanın hakem atamalarını gerçekleştirdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak Galatasaray - Gaziantep FK mücadelesini hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Suat Güz yapacak. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak müsabakanın 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 18 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak Samsunspor - RAMS Başakşehir maçında ise Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Batuhan Kolak olacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor - Kayserispor müsabakasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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