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Sahaya çıkacaklar mı? Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı belli oldu

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2023 Turkcell Süper Kupa maçında bugün Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe, 19 yaş altı takımıyla Şanlıurfa'ya indi.

KAFİLE MAÇ İÇİN ŞANLIURFA'YA GİTTİ

Fenerbahçe kafilesinde Başkan Ali Koç ve yöneticiler tam kadro yer alırken A takımdan antrenörlerin de bulunduğu dikkat çekti. Bu arada özel korumalar da kafileye eşlik ederken U19 takımından 11 futbolcunun olduğu belirlendi. GAP Havalimani'na gelen özel uçaktan inen kafile, kendilerini apronda bekleyen araçlarla 11 Nisan Stadyumu'na hareket etti. Havalimanı yetkililerinin karşıladığı sarı-lacivertli kafilede başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

MAÇA 9 ÇIKACAKLAR

Fenerbahçe'de kafilede yer alan 11 oyuncudan 2'sinin sakatlığının olması sebebiyle sarı-lacivertli ekibin sahaya 9 kişi ile çıkması bekleniyor. Sakatlığı bulunan 2 oyuncununu esame listesine de yazılmaması bekleniyor. Sahaya 9 kişi ile çıkacak olan Fenerbahçe'nin maçın başında alacağı aksiyona dair ise henüz bir bilgi yer almadı.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

bombo linni:

Ali Koçu tutumunu destekliyorum

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