Bahçeli, Süper Kupa krizinden TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Süper Kupa finalinin ertelenmesine de değinen Bahçeli, sürecin bu duruma gelmesinden Türkiye Futbol Federasyonu'nu sorumlu tuttu.

"TÜRK FUTBOLUNDA OLMAYAN TEK ŞEY FUTBOLDUR"

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de soğuk kanlı davranmadıkları için eleştiren Bahçeli, "Riyad'da oynanması gündemdeyken ertelenen Süper Kupa finalinden sonra yaşanan sipariş heyecan dalgası Türkiye'nin bölgesel ilişkilerini ve diyalog köprülerini dinamitlemekten başka bir işe yaramamıştır. Türk futbolunda olmayan tek şey futboldur. Bunun dışında ne aranırsa bulunacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu süreci yönetemediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray sağduyulu ve soğukkanlı hareket edememiştir" dedi.

"TÜRK FUTBOLU DUVARA TOSLAMIŞTIR"

Kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma sayfası açmanın peşinde koşmamalıdır" diyen Bahçeli, "Atatürk'ün bir futbol müsabakasında istismarı müsabakanın günler öncesinde her ihtimalin hesaplanarak tedbirlerin alınmaması ihmal veya öngörüsüzlük olarak değerlendirilemez. Böyleyse Türk futbolu duvara toslamış demektir" şeklinde konuştu.

"MAÇIN RİYAD'DA OYNANMASI MUAMMADIR"

Final için Suudi Arabistan'ın tercih edilmesini de "Muamma" olarak nitelendiren Bahçeli, "Maçın oynanması için Riyad'ın neden seçildiği ve protokole neden uyulmadığı bir muammadır. Riyad krizine dahil olan kim varsa kuru özür ile muafiyet kazanamaz. Türk futbolunu siyasi tartışmaların içine çekmenin vatanseverlikle alakası yoktur" ifadelerine yer verdi.