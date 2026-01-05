Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşı geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 4-1'lik skorla kazandı.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ GEÇERSİZ

Trabzonspor, 5. dakikada öne geçti ancak ofsayt bayrağı havada. Bordo-mavililer, savunma arkasına sarkan Felipe Augusto ile golü buldu. Pozisyonun sonlanmasının ardından karşılaşmanın yan hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.

ONANA GOLE İZİN VERMEDİ

9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin gönderdiği pasta top kaleci Onana'nın müdahalesiyle Sara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.

GAZİANTEP'TE İLK GOL GALATASARAY'DAN

38. dakikada Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sallai'nin bekletmeden arka direğe yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz, topu gelişine bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

EREN ELMALI FARKI İKİYE ÇIKARDI

45+2. dakikada Sallai'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde müsait durumdaki Icardi ile buluşturdu. Icardi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Eren Elmalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. Sahalara 65 gün sonra geri dönen Eren Elmalı, eski takımına karşı fileleri sarstı.

TRABZONSPOR'U UMUTLANDIRAN GOL

Trabzonspor, 55. dakikada farkı bire indirdi. Rakip yarı alanda uzun süre top çeviren Trabzonspor'da Olaigbe, sol kanattan son çizgiye inerek kale ağzına yerde sert çevirdi. Felipe Augusto yaptığı tek vuruşla topu ağlara yolladı.

BU KEZ YUNUS AKGÜN SAHNEDE

Galatasaray, 63. dakikada farkı yeniden ikiye çıkardı. Sarı-kırmızılılarda topu alan Leroy Sane şık bir çalımla Muci'den sıyrılarak ceza sahasına girdi ve topu kale önünde Yunus'a çevirdi. Yunus tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

SON SÖZÜ IC A RDİ SÖYLEDİ

Karşılaşmanın 82. dakikasında skor 4-1 oldu. Galatasaray hücumunda topu alan Kazımcan sol kanattan ceza sahasına yerden sert çevirdi. Savunmanın markajından sıyrılan Icardi tek vuruşla farkı üçe çıkaran isim oldu.

İLK FİNALİST GALATASARAY

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da finale yükselen ilk takım oldu. Galatasaray, Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe- Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.