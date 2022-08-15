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Süper Enduro Yarışları nefes kesti

Süper Enduro Yarışları nefes kesti

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları 80 sporcunun katılımıyla Kartepe'de gerçekleştirildi.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları 80 sporcunun katılımıyla Kartepe'de gerçekleştirildi.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 4.ayak yarışları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ortaklığında gerçekleştirildi. Kartepe Enduro ve Motocross Parkurunda gerçekleştirilen yarışların startı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından verildi. 80 sporcu, Süper EnduroGP Klasman, Enduro Veteran, Enduro Prestij, Enduro Hobi, Enduro Usta ve Enduro Genç olmak üzere toplamda 6 kategoride yarıştı. Yarışlarda dereceye giren sporculara ödüller verildi.

"Son 2 yılda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 5'inci organizasyonu gerçekleştirdik"

Büyük heyecana sahne olan yarışma sonrasında ödül töreni yapıldı. Ödül töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Bugün Kartepe'de doğa, eğlence, spor, aksiyon, kuvvet, nezaket, rekabet var. Güzel olan her şey var. Son 2 yılda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 5'inci organizasyonu gerçekleştirdik. İzmit merkezde yapılan tanıtım çok güzel oldu. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok zorlu bir yarış yapıldı"

Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz, "Bu heyecanlı yarışmanın oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada çok ciddi ve emek verilmektedir. Çok zorlu bir yarış yapıldı" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Türkiye Spor Haberler

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