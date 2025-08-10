Süleyman Soylu'dan Salah'ın "Filistinli Pele" paylaşımına destek

Süleyman Soylu'dan Salah'ın 'Filistinli Pele' paylaşımına destek
İngiliz devi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Filistin futbolunun efsane isimlerinden, "Filistinli Pele" lakaplı eski milli Süleyman Al-Obaid için UEFA tarafından yapılan veda paylaşımına tepki gösterdi. Milyonlarca etkileşim alan paylaşıma bir destek de AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan geldi.

Dünya, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın UEFA'ya tepkisini konuşuyor. UEFA tarafından yapılan "Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek" şeklindeki paylaşıma Salah'tan ses getirecek bir karşılık geldi.

"BİZE NASIL ÖLDÜĞÜNÜ ANLATABİLİR MİSİNİZ?"

Salah, Al-Obaid'nin İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemiş olması dolayısıyla UEFA'ya bir soru yönelterek "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

SOYLU MESAJI KENDİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Salah'ın bu paylaşımı milyonlarca etkileşim alırken, bir destek de AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, Mısırlı yıldızın paylaşımını kendi hesabından paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetmişti. Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu." denilmişti.

Gazze doğumlu, evli ve 5 çocuğu bulunan 41 yaşındaki Al-Obaid, Filistin futbolu tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu. Filistin Milli Takımı formasıyla 24 resmi maça çıkan eski futbolcu, 2 gol attı.

