SUBÜ'de düzenlenen okçuluk yarışmasında Düzce Üniversitesi birinci oldu
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen okçuluk yarışmasında, Düzce Üniversitesi öğrencileri grup kadınlar kategorisinde birinci oldu. Nuray Tok, Zeynep Didar Akıncı ve Rabia Korhan birincilik kupasını kazandı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) düzenlenen "Üniversitelerarası Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu" yarışmasında, grup kadınlar kategorisinde Düzce Üniversitesi öğrencileri birinci olma başarısı gösterdi.
Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nuray Tok, Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Zeynep Didar Akıncı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Rabia Korhan, birincilik kupasını kazanmanın mutluluğunu yaşadı.
Bireysel kategorideyse Zeynep Didar Akıncı 4. olarak madalya almaya hak kazandı. - DÜZCE