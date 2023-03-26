Stefan Kuntz hedef tahtasında! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etti. Stefan Kuntz'un sahaya sürdüğü kadro ve oynanan futbol büyük tepki çekti. 290 milyon euro değeri olan takımımız, 20 milyon euro civarında piyasa değeri olan Ermenistan karşısında özellikle ilk yarıda tel tel döküldü. Yorumculardan ve futbolseverlerden çok sayıda paylaşım geldi.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, geriye düştüğü müsabakada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gruptaki ilk maçımızdan 3 puan aldık.

EN GÜÇLÜ NOKTAMIZ HATA VERDİ

290 milyon euro kadro değeri olan Ay-Yıldızlı takımımız, 20 milyon euro civarında piyasa değeri olan Ermenistan karşısında ilk yarıda tel tel döküldü. Kuntz sahaya; Mert, Ozan, Merih, Çağlar, Onur, Orkun, Hakan, Ferdi, Cengiz, Cenk, Enes ilk 11'ini sürdü. Üçlü savunmada Çağlar, Merih ve Ozan Kabak oynadı. Orta sahada ise benzer profilli iki hücumcu Hakan ve Orkun Kökçü ikilisi yer aldı. Rakibin her topu kalemizde tehlike oldu.

KİLİDİ ORKUN AÇTI

34'üncü dakikada Orkun Kökçü'nün uzaktan attığı golle oyuna tutunduk. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu ve Salih Özcan girdi, Merih Demiral ile Cenk Tosun çıktı. Oyuna giren Kerem, 64'te galibiyet golünü attı.

SALİH'İN YEDEK KALMASI ŞAŞIRTTI

Almanya'da şampiyonluğa koşan Dortmund'un orta sahası Salih Özcan, ikinci yarıda farkını net şekilde ortaya koydu. Futbolseverler de bu yorumda birleşti.

MERİH YERİNE OZAN'I ALDI

Kendi ağlarına gol yollayan ve oyunu kurarken net top kayıpları yapan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. Kuntz'un bu tercihi de büyük eleştiri aldı.

CENGİZ'İ GÖRMEDİ

Rakibin yoğun markaj uyguladığı ve şifresi çözülen Cengiz Ünder, ilk 11 başladığı maçı oyunda tamamladı. Futbolseverler Arda Güler, İrfan Can Kahveci gibi hamleler bekledi.

İşte Kuntz'a gelen bazı yorumlar: