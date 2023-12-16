Sporun kenti Orhaneli'de Başkan Aykurt'tan moral yemeği

Orhaneli Türkiye çapında ses getirecek projelerin merkezi olmayı sürdürürken, birçok alanda olduğu gibi spor yatırımları ilçede hız kesmeden devam ediyor.

Orhaneli Türkiye çapında ses getirecek projelerin merkezi olmayı sürdürürken, birçok alanda olduğu gibi spor yatırımları ilçede hız kesmeden devam ediyor. Her fırsatta ilçedeki sporcularla yakından ilgilenen Başkan Aykurt, son olarak Orhaneli Kapalı Spor Salonu'nda antrenmanın ardından gençlerle buluştu.

Doğanın ve doğal insanların şehri Orhaneli, Belediye Başkanı Ali Aykurt döneminde önemli projelerin merkezi haline geldi. Altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilçenin birçok önemli sorunu tarihe karıştı. Turizm, sanayi, sağlık, eğitim, spor, kültür sanat, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda ulusal çapta ses getirecek projelerin merkezi haline gelen Orhaneli, Başkan Ali Aykurt döneminde spor yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

Orhaneli Belediyesi geliştirdiği projelerle kendi öz kaynaklarını kullanarak ilçenin geleleceğini değiştirirken, Orhaneli Belediyesi'nin girişimleri ilgili bakanlıkların ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ilçe cazibe merkezi haline geldi.

Orhaneli Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda Orhanelispor'un minik yıldızlarıyla bir araya gelen Başkan Aykurt sosyal medya hesabından yayınladığı videoda o anları paylaştı. Kısa süre içinde büyük beğeni toplayan görüntülerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Aykurt, "Orhaneli Belediyesi, çocuklar için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte Orhanelispor bünyesinde yüzme, futbol, basketbol, güreş, okçuluk gibi spor dallarında ücretsiz eğitimler vererek küçük yaşta sporla tanışmalarını sağlıyor ve evlatlarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Futbol, basketbol ve güreş dallarında mücadele eden sporcular Türkiye çapında çeşitli başarılara imza atarak ilçemizi gururlandırmayı başarıyor. Gençlerimizin moral motivasyonunu artırmak ve bir kez daha yanlarında olduğumuzu göstermek adına antrenman sonrasında gençlerimize çiğ köfte ikramda bulunduk. Minik yıldızlarımızın geleceği bizim için her şeyden önemli" İfadelerini kullandı.

İlçede hayata geçen ve gelecek dönemde ilçeyi bekleyen spor yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Aykurt şöyle devam etti;

"Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orhaneli Belediyesi işbirliği ile Göynükbelen Mahallesi Gölcük Yaylas'ında tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak olan gençlik kampı yapımı devam ediyor. Sadece ilçe gençlerine değil Türkiye'nin tamamına hizmet verecek şekilde hayata geçirilen proje kapsamında bungalov evler, spor tesisleri, konferans salonları vb. diğer sosyal ve sportif donatılar ile ilçeye kazandırılacak."

"Tasarladığımız millet kıraathaneleri ve kütüphaneler ile gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve spor alanlarında dolu dolu vakit geçirmeleri ve yeni projeler üretmeleri için mekansal imkanlar sağlıyoruz" diyen Aykurt şöyle devam etti;

"Orhaneli Spor Kompleksi" bünyesinde futbol, basketbol, tenis, yürüyüş yolları ile millet kıraathanesi ve kütüphane bulunduran Orhaneli Spor Kompleksi hizmete açılarak sporseverlerin kullanımına sunuldu. Şehrin içinde yeşili koruyarak inşa edilen bu tesis ile özellikle gençler için sosyal bir ortam oluşturuldu."

İlçede çocukların ve gençlerin futbol, basketbol, güreş, tenis gibi sporların yanında yüzmeyi de öğrenmesi ve bu sporu yapabilmesi için büyük emek verdiklerini belirten Başkan Aykurt, "Taşımalı sistem ile il merkezinde, daha sonra ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün bahçesine kurduğumuz açık havuz ile yüzlerce çocuğumuza imkan sağladık. Ancak büyük ilgi gören açık havuzun yetersiz kalması ve sadece çocuklarımıza ve gençlerimize değil yetişkinlerimize de yüzme imkanı sağlamak amacıyla yaptığımız girişimler neticesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na projesini hazırlayıp sunduğumuz ve onayını aldığımız kapalı yüzme havuzunun yakın bir zamanda inşaat ihalesine çıkılacaktır" dedi.

Orhaneli Belediyesi, 12 ay boyunca hizmet verebilmek için hazırladığı kapalı yüzme havuzu yapımını da Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle 2024 yılında hayata geçirmeyi planlıyor.

Kırsal, merkez ayırt etmeksizin birçok mahalleye halı saha kazandıran Orhaneli Belediyesi, gelecek dönemde de gençlerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde halı saha yapımlarını sürdürecek.

Özellikle ilçemizdeki kadınların rahatça spor yapabilmesi için hazırlanan proje ile ilçeye profesyonel bir fitness salonu kazandıracaklarını belirten Aykurt, "Haftanın belirli günleri kadın, erkek ve karışık olarak hizmet verecek olan bu tesiste vatandaşlarımız spor yaparak hem sağlıklı bir yaşama kavuşacaklar hem de sosyal bir ortamda günün stresini atma fırsatı bulacaklardır. Proje çalışmaları tamamlanan kapalı spor salonunu 2024 yılının ilk aylarında hizmete açılacak" diye konuştu.

İlçede özellikle gençlerin merakla beklediği Gençlik ve Kültür Merkezi Projesi'ne değinen Başkan Aykurt, "Kütüphaneden kafeteryaya, toplantı salonlarından cep sinemasına kadar ilçe halkımızın ihtiyaçlarına göre tasarladığımız Gençlik ve Kültür Merkezi projesi tamamlanmış olup ihale aşamasına geçilmiştir. Özellikle gençlerimizin kendilerini geliştirmesi, sosyalleşmesi ve zamanlarını verimli kullanmaları için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tasarladığımız Gençlik ve Kültür Merkezi'nin yakın bir zamanda inşaat ihalesi yapılarak yapımına başlanılacaktır" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BEBKA tarafından desteklenen proje kapsamında 1 adet kır lokantası, 1 adet Osmanlı Konağı 16 adet bungalov ev, mescit, spor tesisleri, çok amaçlı hizmet binası, karavan ve çadır kamp alanları, yöresel ürün satış yerleri ve çevre düzenlemeleri yapılarak eko turizme can verildi. Yeni proje ile Beyce Doğal Yaşam ve Spor Merkezi bünyesinde projelendirilen macera parkı ile ilçe halkı ve turistler için yeni yaşam alanı oluşturulacak. Çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı parkurların olacağı macera parkı tamamlandığında önemli bir merkez haline gelecek. - BURSA