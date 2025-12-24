Sporda 2025 böyle geçti: Kasım

Sporda 2025 yılının kasım ayında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "bahis" soruşturmasıyla ilgili "Biz, 10-15 hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm. Bunun gereğini yapacağız. Şimdi sırada futbolcular var." dedi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Bahis" soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, "Biz, 10-15 hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm. Bunun gereğini yapacağız. Şimdi sırada futbolcular var. Yaklaşık 3 bin 700 sporcunun bilgileri Federasyon'da. Arkadaşlarımız tarafından çözümleri yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 2 farklı geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 yendi.

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının en iyi 11'inde yer aldı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, mindere dönüyor

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), milli güreşçi Rıza Kayaalp'in itirazını haklı buldu.

Aldığı 4 yıllık cezaya itiraz eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) kendisini haklı bulduğunu ve 1 Ocak 2026'dan itibaren istemesi durumunda aktif spor hayatına devam edebileceğini açıkladı.

Hakemlerin bahis sitelerine üyeliği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanının da bulunduğu 21 şüpheliden 18'inin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında aralarında 17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanının da bulunduğu 21 şüpheliden 18'inin gözaltına alındığını bildirdi.

Bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcu tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda play-off'larda

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 6. ve son haftasında İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off'larda mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Milliler, Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nı üst üste ikinci kez şampiyon bitirdi

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nı üst üste ikinci kez şampiyon tamamladı. Türkiye, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkeler madalya sıralamasında 72 altın, 44 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 155 madalyayla birinci oldu.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan'daki organizasyonu da şampiyon bitirdi.

Madalya sıralamasında Türkiye'yi 29 altın, 35 gümüş ve 32 bronz olmak üzere toplam 96 madalyayla Özbekistan takip etti. Üçüncü sırada ise 29 altın, 19 gümüş ve 33 bronz olmak üzere toplam 81 madalyayla İran yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre kasım ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 KASIM

2 KASIM

47. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Rhonzas Lokitam Kilimo kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo kazandı.

4 KASIM

6 KASIM

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yendi.

7 KASIM

Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'in MVP sıralamasında ilk 10'da. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, 2025-26 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) sıralamasında ilk 10'da yer aldı.

10 KASIM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, aldığı kararla Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e 2 hafta ara verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Nesine 2. Lig'den 282 ve Nesine 3. Lig'den 629 oyuncunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından bu liglere 2 hafta ara verildi.

13 KASIM

PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 102'sine verilen cezaları açıkladı.

15 KASIM

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 2-0 yendi. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi.

19 KASIM

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 25. sırada yer aldı.

20 KASIM

Türkiye'nin FIFA 2026 Dünya Kupası yolundaki ilk rakibi Romanya.

21 KASIM

25 KASIM

Milli sporcular, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 26 madalya kazandı. Türkiye, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) 2 altın, 8 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 26 madalya elde etti.

27 KASIM

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

28 KASIM

Beşiktaş Kulübü, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmedi. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmediklerini söyledi.

30 KASIM

Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu. Milli sporcu Eray Şamdan, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

A Milli Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre'yi 85-60 yendi.