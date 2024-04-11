Eryaman TOHM, sporcu sağlığı için mini bir hastane gibi hizmet veriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Ankara'daki Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcu sağlığı için adeta mini bir hastane hizmeti görüyor.

Türkiye'nin en önemli spor tesislerinden biri olan, bütün olimpik ve paralimpik branşlara hizmet eden Eryaman TOHM'da, sporculara sağlık hizmeti de sunuluyor.

Olimpiyat ve paralimpik oyunların yanı sıra ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlanan bütün sporcular, Eryaman TOHM'u aktif olarak kullanıyor. Buraya gelen sporcuların mevcut sağlık durumuyla ve olası sakatlık durumlarıyla da sağlık ekibi çok yakından ilgileniyor.

Sporcu Sağlığı, Performansı ve Hizmet Kalite Standartları Daire Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın başında bulunduğu birim, sporcuları ilk karşılayan ekip oluyor. Önce doktor muayenesinden geçen sporcuların gerekli kan, idrar ve gaita tetkikleri yapılıyor. EKG çekildikten sonra doktor incelemesinden sonra sporcu fizik tedavi, performans ve diyetisyen ünitesinde yüksek teknolojideki aletlerle ölçümlere sokuluyor.

Bu ölçüm sonuçlarına göre sporculara ve antrenörlerine sakatlık risk analizinden, beslenmeye kadar raporlar veriliyor.

Sporcu Sağlığı, Performansı ve Hizmet Kalite Standartları Daire Başkanı Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tesisin Türkiye'de eşi benzeri olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sporculara çok büyük bir hizmet veriliyor burada. Devletimiz tarafından çok büyük yatırımlar yapılmış. Sporda iyi bir gelişim istiyorsak ve olimpiyat hedefimiz madalya sıralamasında üstlere çıkmaksa bilimi daha fazla kullanmamız lazım. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak bu vizyonla bizi göreve getirdi. 'Sporcuları daha fazla nasıl destekleyebiliriz?' düşüncesiyle ve vizyonuyla bizim çalışmamızı istedi. Bakanımız ve Spor Genel Müdürümüzün bize büyük bir desteği var. Burada birçok laboratuvar dahil her türlü imkan var. Federasyonlarımızla koordineli bir şekilde burayı daha iyi değerlendirmemiz lazım. Hacettepe Üniversitesi'yle bir protokolümüz var. Spor hekimliğinden buraya doktorlar geliyor. Performans ölçümleri kendi doktorumuzun yönlendirmesiyle yapılıyor. Sporcuların EKG'leri çekiliyor, her türlü kan, idrar ve gaita tahlili yapılabiliyor. WADA onaylı Hacettepe'de olan cihazların aynıları Eryaman TOHM'da mevcut. En son teknolojik cihazları kullanıyoruz."

Engelli sporcular için de çok uygun bir tesise sahip olduklarını anlatan Yalçınkaya, "Engelli sporcularımızın da kullanımına uygun farklı cihazlarımız var. Hava kompresörle çalışan tekerlekli sandalyeli sporcuların çalışabileceği en son teknolojideki cihazlarımız mevcut. Biz sporcuyu alıp antrenörlerine nasıl çalışmaları gerektiğinin tespitini yapıp bilgi veriyoruz, beslenme programlarını çıkarıyoruz, sakatlık riski varsa bunun önleyici bilgisi veriyoruz, sakatlık olduysa tedavi sürecini yönetiyoruz. Burası Türk sporu için çok önemli bir birim." ifadelerini kullandı.

Bayram Yalçınkaya, taşra yapılanmasına çok önem verdiklerini ve Sağlık Bakanlığı'yla da bir protokol yapma planlarının olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı'yla da bir çalışma yapabiliriz. Burada 5 gün spor hekiminin olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte federasyonlarımızla da daha verimli bir iş birliğiyle sporcularımızın senede bir iki kez değil, düzenli takip edildiği bir sistem oluşturmaya çalışacağız. Sporcularla ilgili doğru veriler için düzenli takip gerekiyor." dedi.

"Sonuçları e-nabız'la eşleştireceğiz"

Sporcuları 365 gün takip etmeleri gerektiğinin altını çizen Yalçınkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olimpik, paralimpik, TOHM, SEM ve lisanslı sporcularımıza biz randevu talebiyle hizmet veriyoruz. Bir yazılım hazırlıyoruz ve bunu e-nabız'la eşleştireceğiz. İl müdürlüklerine de bu sistemi kurduktan sonra sporcuların sağlık gelişimini Eryaman TOHM'daki doktorlarımız görebilecek. Sakatlık yaşamışsa hangi tedavilerin uygulandığı bize ulaşacak. Yazılımımız ikinci aşamasında. Burada inanılmaz büyük bir imkan var ve sporcular için ücretsiz. Yıllarca emek veriyorsunuz ama sakatlandığınız anda antrenman süreciniz geriye gidiyor. Biz burada sakatlık öncesi riski ortaya koyuyoruz ve riski en aşağıya indirmeye çalışıyoruz. Antrenörlere zayıf kasları gösteriyoruz, sakatlanma riskine yönelik antrenörleri uyarıyoruz."

İşleyiş hakkında da bilgi veren Yalçınkaya, "Sporcular önce gelip kayıt oluyor, spor hekimi görüyor. EKG'ye bakıldıktan sonra sporcular performans testlerine gönderiliyor. Bu ölçüler yapıldıktan sonra fizik tedavi bölümünde sporcuların kuvvet ölçümü yapılıyor. Diyet birimimiz kan tahlillerine, vücut endeksine baktıktan sonra sporcuya beslenme branşına göre öneriyor. Sonuçlar rapor haline geldikten sonra hem federasyona gönderiyoruz hem de gerekirse sporcu ve antrenörüyle çevrimiçi bir toplantı yapıyoruz." diye konuştu.

"Sağlık Bilim Kurulu oluşturacağız"

Bayram Yalçınkaya, Türkiye'nin önemli isimleriyle bir Sağlık Bilim Kurulu oluşturmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Spor hekimliği üzerine çalışan çok kuvvetli akademisyenlerle biz bir Sağlık Bilim Kurulu oluşturacağız. Üniversitelerde performans üzerine ve spor bilimi üzerine çalışan profesörlerimiz ile doçentlerimiz de olacak. Yeni bir bilimsel veri ortaya koyabilecek çalışma ortamı da oluşturacağız. Hiçbir üniversitede ya da özel sektör alanında bu kadar sporcuların geldiği, ölçümlerin yapıldığı yer yok. Biz şu anda ciddi bir bilim ekibi oluşturarak bazı noktalarda dünyanın da önüne geçebiliriz. Burası aynı zamanda bir bilim yuvası. Gülhane Hastanesi'nde burada 12 stajyer öğrencimiz var. Üniversitelerle de iş birliği yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı'yla da detaylı bir protokol yapmak istiyoruz. Bilimi işin içine katan bir bakanlık olarak daha iyi yerlere geleceğiz."