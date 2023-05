'Spor Van' projesiyle 220 bin öğrenci sporla tanıştı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın prestij projelerinden olan ' Spor Van' projesiyle yaklaşık 220 bin çocuk sporla buluştu.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonunda Van'da her çocuğun en az bir spor dalı ile uğraşması ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olması hedeflenerek 1 Ekim 2022 tarihinde başlatılan "Spor Van" projesi, kentin sportif gelişimine önemli katkıda bulundu. 7 ayda bünyesinde barındırdığı 39 farklı branşta yaklaşık 3 bin usta öğretici ile 220 bin öğrenciyi spor ile buluşturan proje çerçevesinde il genelindeki bin 400 okula 14 milyon TL'lik spor malzemesi de alındı.

Proje bünyesinde kente 9 yeni kapalı yüzme havuzu kazandırılırken, 16 noktada da kapalı spor salonu yapım çalışmaları devam ediyor. Projenin hayata geçirildiği günden bu yana Van'daki çocukların spora olan ilgi ve teşvikinin her geçen gün arttığını belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı; sporu, sporcuyu seven, sportif faaliyetleri önemseyen biri olarak projenin kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade etti. Vali Ozan Balcı, "Şu ana kadar yapılanlarla kent sporu çok önemli noktalara geldi. Bunun devamı da gelecektir. Sporu ve sporcuyu severek, daha iyi noktalara hep birlikte geleceğiz. Gerek salon sporları gerek doğa sporları olsun her alanda ihtiyaç duyulan malzemeler çocuklarımız için temin edilmeye devam edecek. Aşkla, şevkle, yorulmadan çalışarak bu projenin hedeflerine adım adım ulaşacağız" dedi. - VAN