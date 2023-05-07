Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 2 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, Sivasspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol tarafta topla buluşan Sekidika'nın çizgiye inerek içeri çevirdiği topta altıpas içerisinde son anda ayak koyan Umut Nayir, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

18. dakikada ikiye bir yakaladıkları pozisyonda Sekidika'nın pasında Kayode ceza sahası içi sağ çaprazdan beklemeden vuruşunu yaptı. Savunmada Caner Osmanpaşa'nın müdahalesi ile meşin yuvarlak kornere gitti.

22. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası Epureanu'nun içeri çevirdiği top, Murat Paluli'ye çarptı. Pozisyona yakın olan hakem Burak Şeker, elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir'in sağ ayağı ile sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Muammer'in sağından filelerle buluştu. 2-0

35. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza sahası içi sol taraftan yaptığı ortada Gradel'in kale önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Orkun'un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1

45+2. dakikada Mustapha Yatabare, Tomislav Glumac ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonun devamında Sivasspor korner kullanmak üzereyken Glumac, Yatabare'nin müdahalesi ile topsuz alanda ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Burak Şeker bu pozisyonda Yatabare'ye yaptığı hareketten dolayı sarı kart verdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, sarı kartı iptal ederek, Yatabare'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Burak Şeker xx, Cemil Tunç xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Valentin Gheorghe xx, Tomislav Glumac xx, Alexandru Epureanu xx, Onur Ayık xx, Geraldo xx, Isaac Sackey xx, Serkan Göksu xx, Jesse Sekidika xx, Umut Nayir xx, Olarenwaju Kayode xx

Yedekler: Anıl Demir, Berke Özer, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Yunus Mertoğlu, Popov, Oğuz Gürbulak, Fatih Şanlıtürk, Mrsic, Yusuf Saitoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Er

Sivasspor: Muammer Yıldırım xx, Murat Paluli xx, Dimitris Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Charisis xx, Fredrik Ulvestad xx, Samu Saiz xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Max Gradel xx Mustapha Yatabare x

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Robin Yalçın, N'Jie, Emre Gökay, Caicedo, Hakan Arslan, Ziya Erdal, James, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Umut Nayır (dk. 7 ve 24 pen.) (Ümraniyespor) Gradel (dk. 35) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Mustapha Yatabare (45+5) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Kayode, Orkun Özdemir, Gheorghe (Ümraniyespor) - İSTANBUL