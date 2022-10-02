Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 Hatayspor: 2 (Maç sonu) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 55. dakikada Erdoğan'ın ortasında Burak topu kafası ile çıkartmak istedi. Top az farkla kornere çıktı. 57. dakikada Uğur'un ceza sahası içerisine yaptığı ortasında kaleci Erce topu kontrol etti. 63. dakikada Gradel topu kale çizgisi önündeki Robin'e gönderdi. Robin'in vuruşunda Erce topu çıkartmayı başardı. 79. dakikada Erdoğan'un ceza sahası dışından kullandığı sert şutta kaleci Erce topu uzaklaştırmayı başardı. Stat: Sivas Yeni 4 Eylül Hakemler: Erkan Özdamar xxx, Hakan Karabalçık xxx, Murat Altan xxx Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Appindangoye xx (Njie dk. 58 xx), Erdoğan xxx, Uğur xx (Alaattin dk. 77 xx), Ulvestad xx (Hakan dk. 58 xx), Keita xx (Angielski dk. 71 xx), Robin xx, Sabi'a xx, Yatabare xx, Gradel xx Yedekler: Muammer, Murat, Charisis, Caner, Kaan, Mehmet Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Hatayspor: Erce xx, Kerim xxx (Sadık dk. 77 xx), Vranhes xx, Burak xx, Kaan xx (Andrade dk. 88 ?), Rebeiro xx, Boudjemaa xx (Rayane dk. 66 xx), Onur xx, Lobjanizdze xx (Louis dk. 77 xx), El Kaabi xxx, Bertuğ xxx (Varga dk. 46 xx) Yedekler: Abdullah, Musa, Recep, Muhammed, Adekugbe Teknik Direktör: Volkan Demirel Goller: Erdoğan (dk. 23) (Sivasspor), El Kaabi (dk. 14), Bertuğ (dk. 20) (Hatayspor) Kırmızı kart: Riberio (dk. 42) (Hatayspor) Sarı Kartlar: Yatabare (Sivasspor), Kaan, Vranjes, Erce (Hatayspor) - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Hatayspor Sivas Spor Haberler

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