Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - M. Başakşehir: 2 (Maç sonucu) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı M. Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Mke Ankaragücü, sahasında karşılaştığı M. Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Maçtan dakikalar (ikinci yarı) 52. dakikada Biglia'nın Emre Kılınç'a ceza sahası içerisinde faul yapması sonucu MKE Ankaragücü penaltı kazandı. 55. dakikada penaltıda topun başına geçen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1 63. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışı ilk metrelerinden yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarıya çıktı. 82. dakikada Berkay Özcan'ın pasında topla ceza sahası dışı ilk metrelerinde topla buluşan Deniz Türüç'ün yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2 Stat: Eryaman Hakemler: Arka Kardeşler x, Kamil Çetin xx, Gökhan Barcın xx MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan x, Oğuz Ceylan x, Radakovic x, Mujakic x, Yasin Güreler x, Tolga Ciğerci x (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 85 ?) Taylan Antalyalı x (Macheda dk. 85 ?) Pedrinho x (Zahid dk. 72 x), Beridze x (Jese dk. 86 ?), Emre Kılınç x (Ariyibi dk. 72 x) Sowe xx Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Malcuit, Fıratcan Üzüm Teknik Direktör: Ömer Erdoğan M. Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Ndayishimiye xx, Hasan Ali Kaldırım xx (Lima dk. 84 ?) Biglia xx, Traore xx, Berkay Özcan xx (Caiçara dk. 84 ?), Aleksic xx (Deniz Türüç dk. 56 x), Mounir xx (Serdar Güreler dk. 56 x) Okaka xx (Keny dk. 76 x) Yedekler: Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Epureanu, Azubuike, Nzaba Teknik Direktör: Emre Belözoğlu Goller: Tolga Ciğerci (dk. 55 pen.) (MKE Ankaragücü), Okaka (dk. 4), Deniz Türüç (dk. 82) (Başakşehir) Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Keny (Başakşehir), Tolga Ciğerci (Ankaragücü) (Yunus Emre Aytekin - Ali Nargüner - Cem Geçim - Sadettin Aliusta/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor MKE Ankaragücü Başakşehir Ankaragücü Spor Güncel Haberler

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