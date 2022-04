TMF Asbaşkanı Akülke: Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında herkesi Dünya Motokros Şampiyonası için Afyonkarahisar'a bekliyoruz

"Dünya Motokros Şampiyonası'nda erkeklerde 5, kadınlarda 3 Türk yarışçımız yarışacak, Avrupa Şampiyonası'nda ise yaklaşık 5 yarışçımız yarışacak"

"Her yıl ödül alan bir pistimiz var"

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Akülke, Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında herkesi Dünya Motokros Şampiyonası için Afyonkarahisar'a beklediklerini söyledi.

Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun çok önemli başarılara imza attığını dile getiren Akülke, Toprak Razgatlıoğlu'na camia olarak, 'Türkiye'nin Toprak'ı dediklerini söyledi. Akülke, "Allah nazardan saklasın. Bu sene de Toprak'tan şampiyonluk bekliyoruz. Toprak da bu pistlerden çıktı. Geçen hafta 60 taneye yakın 5 ile 10 yaş arası sporcumuz vardı. Bu hafta Toprak ile beraber Bahattin, Deniz, Can; İspanya'da, İtalya'da, dünyanın farklı ülkelerinde Türkiye'yi temsil ediyor. Önümüzdeki yıllarda Türk sporcuları dünyanın her tarafında motorsporlarında adından söz ettirecek ve kürsü görecek. Motorsporları denildiğinde akla gelen sadece İspanya ve İtalya değil, artık Türkiye de var" diyerek sözlerini noktaladı.