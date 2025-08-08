Spor Spikeri Ümit Aktan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk spor basınının duayen isimlerinden spiker Ümit Aktan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri 76 yaşındaki Ümit Aktan için Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Aktan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, teknik direktörler Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu, spiker Ertem Şener ile spor, basın, sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Gerek insani olarak gerek mesleğindeki kabiliyeti ve başarısı olarak şahsi dostluğumuzu da ilave ettiğimiz vakit üzüntü verici bir kayıp oldu. Derin bir acıyla sarsıldık, beklemediğimiz bir şeydi. Yoğun hayatı içerisinde en az dikkat ettiği şey sağlığı olmuş. Zamansız ve üzüntü verici bir kayıp oldu. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Teknik direktör Fatih Terim de futbol camiasına başsağlığı diledi.

Ümit Aktan'ın çok eski bir arkadaşı olduğuna işaret eden Terim, "Ümit'i sadece bir maç spikeri olarak düşünmemek lazım. Ondan çok fazlasıydı. Kendini geliştiren, mükemmel aksanı ve lisanıyla, anlatımıyla da insanlara müsabakayı daha zevkli hale getirip güzel bir şey takdim ederdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine de başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Spor spikeri Ertem Şener ise "Türkiye, Türkçesini kaybetti." diyerek, "O sadece maç spikeri değildi. Televizyoncuydu, programcıydı, yapımcıydı. Türkiye'de televizyonculuğu en iyi bilenlerdendi. Türkiye çok önemli bir ismini kaybetti. Hepimiz yarım kaldık. Benim ustam, ağabeyim, babam, her şeyimdi. Bundan sonra ne yapacağım diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonunun eski yönetim kurulu üyesi Fuat Guguloğlu, Aktan'ın Türk futbolu ve Türk edebiyatı için çok nadir bir isim olduğunu vurguladı.

Ümit Aktan'ın oğlu Enkidu Aktan da "Babamın burada iki kimliği var. Birinci kimliği bir aile babası, ikinci kimliği sportif ve gazeteci tarafı. Ben de onu bir oğlu olarak ve tıpkı buradakiler gibi hayranı olarak, taraftarı olarak iki kimliğiyle birlikte özlüyorum. Babamı bugün hayranı olarak uğurlayacağım ama ben hayatta olduğum sürece yaşatacağım." dedi.

Aktan'ın tabutunun üzerine Galatasaray bayrağı serildi. Namaz öncesi Aktan için helallik alındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Aktan için dua edildi. Aktan, sevenlerinin gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.