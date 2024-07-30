Spor İstanbul'un 'Doğa Kampı'nda yaz boyu 11 bin çocuk ağırlanacak

Tuğçe ODABAŞI-Mehmet ALA/İSTANBUL, - Spor İstanbul tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Kampı devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan kamp, çocuklara erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportif bilinç kazandırmayı hedefliyor. 8 hafta boyunca günübirlik ve 1 gece konaklamalı olarak 9-15 yaş grubu ve 12-15 yaş grubu çocukların ziyaret ettiği kampın bu seneki hedefi toplam 11 bin çocuğu ağırlamak.

2021 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor İstanbul tarafından yürütülen Doğa Kampı'nın dördüncüsü 1 Temmuz'da Polonezköy-Beykoz'da başladı. 9-15 yaş grubu çocuklar için günübirlik ve 12-15 yaş grubu çocuklar için 1 gece konaklamalı, 2 gün olarak belirlenen ve 23 Ağustos'a kadar sürecek olan kampta; içerisinde çocuklar için rekreatif faaliyetlerin ve doğada yaşam eğitimlerinin olduğu, olimpik branşlardan bazılarını ise başlangıç seviyesinde deneyebilecekleri etkinlikler mevcut. Tüm bunlarla çocukların teknolojiden uzak kalarak, doğaya karşı sorumluluklarını hatırlamaları hedefleniyor.

MİHMANDARLAR EŞLİĞİNDE KAMP ALANLARINA GETİRİLİYORLAR

Etkinliklere katılan çocuklar Anadolu ve Avrupa'da belirlenen Spor İstanbul tesislerinin bulunduğu 11 farklı noktadan alınarak mihmandarlar eşliğinde kamp alanlarına getiriliyor. Burada çocuklar doğa içinde navigasyon eğitimi ve iz takibi eğitimi, genel kampçılık bilgileri ve çadır kurma eğitimi, ateş yakma, doğada su bulma ve arıtma atölyesi gibi birçok farklı aktivitelerle hem doğaya karşı sorumluluklarını hatırlıyorlar hem de takım çalışmalarının içinde bulunuyorlar.

ÜNER: ASLİ HEDEFİMİZ, ÇOCUKLARIN SORUMLULUK ALANLARINI FARK ETMELERİNİ SAĞLAMAK

Öğretmenler tarafından çocuklara çadır kurma ve ateş yakma eğitimlerinin verilmesi ve çocukların kendi çadırlarını kurması ile başlayan kampta konuşan Spor İstanbul Etkinlik Müdürü Yasemin Üner, gerçekleştirilen etkinliklerin amaçlarından bahsetti. Üner, "Bu projedeki asli hedefimiz çocukların sorumlu alanlarını kendilerince fark etmelerini sağlamak. Takım ruhunu oluşturmak ve bazı olimpik branşlarda ise başlangıç seviyelerinde bir takım deneyimler elde etmelerini sağlamak" dedi.

Kamp içeriğinden de söz eden Üner şöyle devam etti:

"Bisiklet sürüş eğitimi, okçuluk eğitimi, doğada yaşam eğitimi, düğüm teknikleri, navigasyon eğitimi gibi 20 alanda ders veriyoruz. Hedeflerimizden biri çocuğun sorumluluk bilincini elde etmesi olduğundan bu etkinlikte aileye yer veremiyoruz. Günübirlik kampta günlük 215 çocuk ağırlıyoruz ve bu sayı projenin sonunda da 8 bin 600 çocuğa tekabül edecek. Konaklamalı olarak ise haftada 300 çocuk ağırlıyoruz o da projenin sonunda 2 bin 400 çocuğa işaret ediyor ve biz projenin başından sonuna 11 bin çocuk hedefimiz var."

"TEKNOLOJİDEN UZAK, DOĞAYLA İÇ İÇE"

Çocukların kampa başvuru süreçleri ve ulaşımı hakkında da bilgiler veren Üner, "İnternet sitemizden öncelikle çocuğa bir kayıt oluşturmak gerekiyor. Ardından da günübirlik ya da konaklama olacak şekilde seçim yapması gerekiyor. Velinin seçimi gerçekleştirdikten sonra kaydı tamamlanmış oluyor. Anadolu ve Avrupa yakasında belirlenmiş 11 noktada bulunan Spor İstanbul tesisleri ve kendine yakın belirlenmiş olan tesislere çocuklarını bırakıyorlar, çocuklar da mihmandarlar eşliğinde kampa getiriliyor. Çocuklar burada teknolojiden uzakta yaşıyorlar. Doğayla iç içe vakit geçiriyorlar. Kamp yapıyorlar, doğal yaşamı hissediyorlar, yeşilin içerisinde vakit geçiriyorlar. Onlar için bence kaçınılmaz bir fırsat yaz döneminde" diye konuştu.

ÇOCUKLAR KAMPTAN ÇOK MEMNUN

14 yalındaki Mehmet Yağız Alacı, çadırlarını arkadaşlarıyla iş birliği yaparak kolayca kurduklarını belirtti. Alacı, "Öğretmenlerimiz de eğitim verdikleri için hiç zorlanmadan hemen çadırımızı kurduk. Burası çok güzel ve eğlenceli bir yer" dedi.

12 yaşındaki Defne Kenef ve Nisanur Alacı ise bu kampı teknolojiden uzak kalmak, eğlenmek ve evde çok sıkılmamak için tercih ettiklerini belirttiler. Alacı, " Burası çok güzel, teknolojiye bağımlı değiliz ve doğa ile iç içeyiz" diye konuştu.

13 yaşındaki Derya Korkmaz da kampa 2'nci kez geldiğini belirterek, " Bir önceki gelişimde çok eğlenmiştim. Hem teknolojiden uzak olmak hem de arkadaşlarla ve doğa ile iç içe olmak çok hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.

12 yalındaki Berat Altay ise kampa annesinin başvurusu ile geldiğini aktardı. Etkinlikler için heyecanlı olduğunu belirten Altay, " Tırmanma etkinliği en dikkatimi çeken etkinlik" dedi.

GÜNÜBİRLİK KAMP EĞİTİM PAKETİ

Spor İstanbul'un kamp eğitiminde yer alan içerikler şöyle:

"Bisiklet sürüş eğitimi,

Okçuluk Eğitimi,

Oryantiring Eğitimi,

Doğada yaşam Eğitimi,

Tırmanma Eğitimi,

Drama Atölyeleri,

Akom Eğitimi,

Performans Aktivitesi."

KONAKLAMALI KAMP PAKETİ ise şu şekilde:

"Navigasyon Eğitimi ve İz Takibi Eğitimi,

Genel Kampçılık Bilgileri ve Çadır Kurma Eğitimi,

Kamp Envanterleri Tanıtım ve Kullanım Eğitimi,

Periferik Bakış Eğitimi,

Barınak Atölyesi,

Doğada Su Bulma ve Arıtma Atölyesi,

Düğüm Teknikleri Eğitimi,

Ateş Yakma Teknikleri Eğitimi,

Doğada Kayıp Vaka Çalışması ve İlk Yardım Eğitimi,

Temel Kampçılık Eğitimi,

Yıldız Okuma Eğitimi,

Ekoloji Farkındalık Eğitimi,

Okçuluk Eğitimi,

Tırmanma Eğitimi."