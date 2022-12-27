Spor dünyası 2022'de en çok bu isimleri konuştu! Zirvede Jorge Jesus var

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2022'de spor dünyasında en çok konuşulan isimleri analiz etti. Listenin başında Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus yer aldı. İkinci sırada ise Galatasaray ile yollarını olaylı şekilde ayıran deneyimli hoca Fatih Terim bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre,binlerce Türk sitesini tarayarak, spor camiasında 2022 yılında en çok haber konusu olan isimleri açıkladı.

JORGE JESUS ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADI

10 ismin yer aldığı listenin başında 171 bin 655 haberle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yer aldı. İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından takımın başına geçen Portekizli hoca, 854 milyon 603 bin 12 okunma sayısına ulaştı. Jorge Jesus'u 139 bin 851 haberle Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim takip etti. Burak Elmas döneminde sarı-kırmızılı takımla olaylı bir yol ayrılığına giden deneyimli hoca ise, 728 milyon 295 bin 432 okunma sayısına ulaştı.

ALİ KOÇ 3. SIRADA

2022 yılında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesi sürecinde sarf ettiği yoğun çabayla gündemden düşmemişti. Koç, 117 bin 795 haberle listenin 3. sırasında yer aldı ve 740 milyon 868 bin 564 okunma sayısına ulaştı. Listenin 4. sırasında ise Trabzonspor'a yıllar sonra Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşatan teknik direktör Abdullah Avcı, 94.962 haberle bulunuyor. Deneyimli teknik direktörün konu olduğu haberler, 356 milyon 59 bin 321 okunma elde etti.

ARDA GÜLER DE LİSTEDE

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ise 2022 yılında spor camiasında en çok habere konu olan 5. isim oldu. 17 yaşında olmasına rağmen performansıyla göz kamaştıran ve A Milli Takım'a kadar yükselen Güler, 468 milyon 600 bin 399 okunma sayısına ulaştı. Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan ve Portekiz Milli Takımı ile boy gösterdiği Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Cristiano Ronaldo 68 bin 124 haberle listenin 6. sırasında kendisine yer buldu. Portekizli yıldızın konu olduğu haberler, 61 milyon 939 bin 609 kez okundu.

DURSUN ÖZBEK'İN BAŞKANLIĞI 7. SIRADA

Listenin 7. sırasında ise 65 bin 629 haberler Galatasaray'da Burak Elmas sonrası başkanlığa seçilen Dursun Özbek bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda, 2. dönemini yaşayan Özbek'in adının geçtiği haberler 28 milyon 17 bin 627 kez okundu. Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan Mesut Özil ise 2022 yılında Başakşehir'e transfer oldu. Deneyimli futbolcu listenin 8. sırasında 62 bin 528 haberle yer aldı ve 462 milyon 60 bin 347 okunmaya ulaştı.

8. SIRA KUPA CANAVARI MESSI'NİN

Arjantin Milli Takımı ile Copa America ve Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Lionel Messi ise listenin 8. sırasında yer aldı. Kupa koleksiyonunu tamamlayan Arjantinli yıldız, 47 bin 799 habere konu oldu ve 206 milyon 185 bin 189 okunmaya ulaştı. Başakşehir ile Avrupa ve Süper Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan teknik direktör Emre Belözoğlu hakkında ise 34 bin 14 haber yapıldı. Deneyimli hocanın adının geçtiği haberler 134 milyon 901 bin 693 kez okundu.