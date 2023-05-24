Sosyal medya kaynıyor! Yıldız futbolcuyu kadroya almayan Jorge Jesus, taraftarı çıldırttı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor'la karşılaşan Fenerbahçe'de Emre Mor maç kadrosuna alınmadı. Herhangi bir sakatlığı ve cezası bulmayan yetenekli futbolcunun kadroda yer almaması taraftarın tepkisini çekti. Sosyal medyada Jesus hakkında sert paylaşımlar yapıldı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kadıköy'de Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, Emre Mor'u maç kadrosuna almadı.

TEKNİK EKİP KARARI

25 yaşındaki futbolcunun, teknik ekip tercihinden dolayı kadroda olmadığı öğrenildi. Emre, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 39 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

TARAFTAR ANLAM VEREMEDİ

Herhangi bir sakatlığı ya da cezası olmayan yetenekli futbolcunun maç kadrosunda olmaması taraftarları hayli şaşırttı. Sosyal medyada Jesus hakkında tepki dolu paylaşımlar görüldü.

İşte sosyal medyadaki yorumlar: