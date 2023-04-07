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Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşması taraftarı ikiye böldü

Spor Haberleri

Trabzonspor ve Sergen Yalçın'ın prensipte anlaşması futbol gündemini salladı. Beşiktaşlı taraftarlardan bu gelişmeye dikkat çeken yorumlar geldi. Sosyal medyada Sergen Yalçın'ın kararını destekleyenler ve tepki gösterenler görüldü.

Abdullah Avcı ile yolları ayıran Trabzonspor'da geçici süreliğine görev yapan yardımcı antrenör Orhan Ak da istifa etti. Zirve hattında bulunan Bordo-Mavililer, Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Hedefleri devam eden Trabzonspor'da yeni Başkan Ertuğrul Doğan, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'la masaya oturdu.

Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü

ANLAŞMAYA VARILDI

Taraflar büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Maddi konularda bazı detaylar üstünde görüşmeler devam ediyor. Anlaşma artık resmiyete kaldı. Sergen Yalçın Trabzonspor'un teknik direktörü olması halinde ilk sınavını Beşiktaş'a karşı verecek.

Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktörlüğünde çifte kupa yaşatan efsane futbolcularının Trabzonspor'la anlaştığı haberleri için çarpıcı yorumlar yaptı. Sergen Yalçın'ın kararını destekleyenler ve tepki gösterenler ikiye bölündü.

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü

Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü

Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü

Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü

Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü

Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü

Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü

Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü

Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü

Sosyal medya kaynıyor! Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'la anlaşmasına taraftarı ikiye böldü

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Sergen Yalçın Trabzonspor Beşiktaş Spor Haberler

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