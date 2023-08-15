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Sosyal medya bunu konuşuyor! Mertens ve Icardi Zaha'nın top kontrolüyle dalga geçti

Spor Haberleri

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpija'ya ev sahipliği yaptığı maçta, oyuna sonradan dahil olan Wilfried Zaha'nın top kontrolü gündeme damga vurdu. Yıldız futbolcunun bir pozisyonda topu kontrol edememesi, Icardi ve Mertens'in gülmesine neden oldu. Bu durum sosyal medyada geniş yankı buldu ve çok konuşuldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Olimpija'yı konuk ettiği mücadelede oyuna sonradan giren Wilfried Zaha'nın performansı gündem oldu. Bir pozisyonda topu kontrol edemeyen yıldıx futbolcuya Icardi ve Meretens'in gülmesi ise çok konuşuldu.

ICARDI VE MERTENS GÜLEREK TEPKİ VERDİ

Yedek kulübesinde oturan iki yıldız Zaha'nın topu kontrol edememesi üzerine birbirlerine bakarak gülemeye başladılar. O anlar yayıncı kuruluşun da ekranına yansıdı.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Zaha'nın top kontrolüne Mertens ve Icardi'den bomba tepki

Sosyal medya bunu konuşuyor! Zaha'nın top kontrolüne Mertens ve Icardi'den bomba tepki

GÜNDEM OLDU

Takımın golcüsü Icardi ve yıldız futbolcu Meretens'in Zaha'nın topu kontrol edememesine gülerek verdiği tepki sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. O anlara dair binlerce tweet atıldı.

İşte o tweetlerden bazıları;

Sosyal medya bunu konuşuyor! Zaha'nın top kontrolüne Mertens ve Icardi'den bomba tepki

Sosyal medya bunu konuşuyor! Zaha'nın top kontrolüne Mertens ve Icardi'den bomba tepki

Sosyal medya bunu konuşuyor! Zaha'nın top kontrolüne Mertens ve Icardi'den bomba tepki

Sosyal medya bunu konuşuyor! Zaha'nın top kontrolüne Mertens ve Icardi'den bomba tepki

Sosyal medya bunu konuşuyor! Zaha'nın top kontrolüne Mertens ve Icardi'den bomba tepki

Sosyal medya bunu konuşuyor! Zaha'nın top kontrolüne Mertens ve Icardi'den bomba tepki

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Wilfried Zaha Dries Mertens Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler

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