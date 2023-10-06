Sorgun Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Lig Müsabakalarına Katılmama Kararı Aldı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2015 yılında kurulan Sorgun Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, bu sezon maliyetlerin hem yüksek hem de belirsiz olması nedeniyle lig müsabakalarına katılmama kararı aldı. Engelli bireylerin spor yaparak hayata tutunmasına öncülük eden spor kulübü, faaliyetlerini yerel düzeyde sürdürecek.

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, Antrenör Hamza Kablanoğlu ile birlikte yaşları 16 ile 50 arasında değişen bedensel engellilerin yaşamda daha fazla yer almasına yönelik 8 yıldır yürüttükleri lig mücadelesinde başarılı sonuçlara imza attılar. Engelliler Basketbol Takımı'nın 14 sporcusundan 10'unun Yozgat'tan olduğunu belirten Başkan Altunkuyu, Yozgat'ta engelli sporunun öne çıkması ve önemsenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"ÖNÜMÜZÜ GÖREMEDİK"

Altınkuyu, lig mücadelesine ara verdiklerini, ancak kendi aralarında sportif faaliyetlere devam edeceklerini söyledi. Altınkuyu şöyle konuştu:

"2015 yılında kurmuş olduğumuz Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız bu seneye kadar 8 yıldır mücadele verdik. Önce bölgesel ligdeydik sonra 3. lige geçtik, bu sene 2. ligde olmamız gerekiyordu. Ancak biz bir sene ara verdik. Ara veriş nedenimiz de önümüzü göremedik. Bizim sponsorumuz vardı, Almanya'dan Yozgatlılar Dernek Birliği Başkanı Levent Gülten, 'ben varım' dedi ancak hayat çok pahalı. Valilikten araç alıyoruz, benzin çok pahalı. Belki bize verilen o benzinle bir engelli bir hastaneye gidecektir veya ne bileyim bir çocuğun işine yarayacaktır veya bir yolda kullanılacaktır. Biz sporu o yüzden bir sene ertelemiş olduk. Antrenmanlarımız devam edecek, onu özellikle söyleyeyim. Empati olarak maçlarımızı kendi aralarımızda yapacağız, okullarla, öğretmenlerle. Tamamen bırakmış değiliz, inşallah seneye."