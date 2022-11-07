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Son maçına çıkan Gerard Pique'yi, uğruna Shakira terk ettiği genç sevgilisi teselli etti

Spor Haberleri

Son maçına çıkan Gerard Pique'yi, uğruna Shakira terk ettiği genç sevgilisi teselli etti

Barcelonalı futbolcu Gerard Pique, 11 yıldır aşk yaşadığı Kolombiyalı şarkıcı Shakira'yı aldatmıştı. Barcelona forması ile son maçına çıkan yıldız futbolcuyu, 23 yaşındaki Clara Chia teselli etti.

Şarkıcı Shakira'yı aldattıktan sonra 23 yaşındaki Clara Chia ile aşk yaşayan Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique, Barcelona forması ile son kez Almeria karşısında oynadı.

Maçtan sonra Pique'yi kız arkadaşı Clara'nın teselli ettiği anlar İspanyol spor televizyonu Go Play tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Pique ve kız arkadaşının bir hayli neşeli oldukları sürekli birbirlerine sarılıp öpüştükleri görüldü.

Son maçına çıkan Gerard Pique'yi, uğruna Shakira terk ettiği genç sevgilisi teselli etti

Maçı anlatan spiker de kameralara takılan çifti gösterince "Pique en büyük teselliyi kız arkadaşında buldu" yorumunu yaptı.

Son maçına çıkan Gerard Pique'yi, uğruna Shakira terk ettiği genç sevgilisi teselli etti

Aldatma skandalından sonra geçtimiz Haziran ayında Shakira ile ilişkisini bitirdiğini açıklayan Pique, kız arkadaşı ile olan aşkını hiçbir zaman gizlemedi ve görüntülenmekten çekinmedi.

Son maçına çıkan Gerard Pique'yi, uğruna Shakira terk ettiği genç sevgilisi teselli etti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Spor

Gerard Piqué Shakira Magazin Spor Haberler

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