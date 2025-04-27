Son düdükten sonra ortalık karıştı! Tüm Türkiye 90+11'de kaçan bu şampiyonluğu konuşuyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son haftaya lider giren Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Pazarspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu en yakın rakibi Aliağa FK'ya kaptırdı. Son dakikada şampiyonluğun kaçtığı pozisyon maça damgasını vurdu.

BERABERE KALIP ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİLER

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 78. dakikasında Pazarspor Mustafa'nın golüyle 1-0 öne geçti. 81. dakikada Baha, Ayvalıkgücü'ne beraberliği getirdi. Kalan dakikalarda ev sahibi ekip golü bulamadı ve berabere kalarak şampiyonluğu kaybetti. Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor 63 puanla ligi ikinci sırada tamamladı. Aliağa FK ise 64 puanla şampiyon oldu.

2. LİGİ 90+11'DE KAÇIRDILAR

Şampiyonluk için bir gole ihtiyacı olan Ayvalıkgücü Belediyespor'un 90+11'de kaçırdığı pozisyon ise gündem oldu. Bu dakikada rakip ceza sahasında büyük baskı kuran ev sahibi takımda, Cumali'nin sol kanattan ortasına yapılan kafa vuruşunda top direkten döndü. Boşta kalan top için kale sahasında müthiş bir karambol oluşurken, son olarak meşin yuvarlağı önünde bulunan Polat'ın şutu ise yandan dışarı çıktı.

SON DÜDÜKTEN SONRA ORTALIK KARIŞTI

Yaşanan bu pozisyonun ardından hakem son düdüğü çalarken, Ayvalıkgücü Belediyespor futbolcuları büyük bir şok ve üzüntüyle yerden uzun süre kalkamadı. Daha sonra İki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik de yaşandı. Güvenlik güçleri olayları yatıştırdı.