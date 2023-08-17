Son Dakika: UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçta Manchester City, Sevilla'yı penaltılarda 5-4 yenerek kupaya uzandı

Son dakika: UEFA Süper Kupa finalinde geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City ve Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi seri penaltı atışlarında 5-4 kazanan Manchester City Avrupa'nın en büyüğü oldu.