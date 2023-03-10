Temsilcilerimiz bu gece Avrupa'da tat vermedi! Fenerbahçe ve Sivasspor kaybetti, Başakşehir berabere kaldı
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UEFA'daki temsilcilerimizden iyi sonuçlar gelmedi. Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'ya 2-0 kaybetti. Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda yer alan takımlarımızdan Başakşehir, Gent ile 1-1 berabere kaldı, Fiorentina ile deplasmanda kozlarını paylaşan Sivasspor ise 1-0 mağlup oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler ilk maçta İspanyol ekibine 2-0'lık skorla kaybetti. Bu maçın rövanşı 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.
Sarı-Lacivertliler maçın ilk yarısında çok net fırsatlar yakaladı. Özellikle Joshua King net ikramlardan yararlanamadı. İspanyol ekibi ilk yarıda varlık gösteremedi. Ancak ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Fenerbahçe, rakibine karşı üstünlük kurduğu maçta ilk golü atamadı. Sevilla, Joan Jordan'ın 56'ncı dakikada bulduğu golle karşılaşmada öne geçti.
Eric Lamela, 86'ncı dakikada attığı golle Sevilla'yı 2-0 öne geçirdi. Fenerbahçe savunmasının bıraktığı boşlukları Sevilla hücumcuları affetmedi. Sevilla maçı 2-0'lık skorla kazandı.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Gent ile karşı karşıya geldi. Başakşehir, Gent ile 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir, golcü futbolcu Stefano Okako'nun 16. dakikada attığı golle maçta öne geçti. Gent, 35'te Emmanuel Orban ile eşitlik golünü buldu. Devre 1-1'lik skorla tamamlandı. İkinci yarıda da sonuç değişmedi ve karşılaşma 1-1'lik skorla noktalandı.
Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Medipol Başakşehir'de ismi UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin maçta forma giyemeyecek.
Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fiorentina'ya konuk oldu. Sivasspor, Fiorentina'ya 1-0 kaybetti.
Sivasspor, güçlü rakibi karşısında ilk yarıda dirençli bir futbol sergiledi. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikte tamamlandı.
Fiorentina, 69'uncu dakikada Antonin Barak'ın kaydettiği golle maçta öne geçti. Temsilcimiz bu dakikaya kadar kalesini iyi kapatmıştı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve maçı Fiorentina kazandı.
Sivasspor, 16 Mart günü rövanş maçında İtalyan ekibini 4 Eylül Stadyumu'nda konuk edecek.