Temsilcilerimiz bu gece Avrupa'da tat vermedi! Fenerbahçe ve Sivasspor kaybetti, Başakşehir berabere kaldı

UEFA'daki temsilcilerimizden iyi sonuçlar gelmedi. Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'ya 2-0 kaybetti. Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda yer alan takımlarımızdan Başakşehir, Gent ile 1-1 berabere kaldı, Fiorentina ile deplasmanda kozlarını paylaşan Sivasspor ise 1-0 mağlup oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler ilk maçta İspanyol ekibine 2-0'lık skorla kaybetti. Bu maçın rövanşı 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.

İLK YARIDA DÜNYALAR KAÇTI

Sarı-Lacivertliler maçın ilk yarısında çok net fırsatlar yakaladı. Özellikle Joshua King net ikramlardan yararlanamadı. İspanyol ekibi ilk yarıda varlık gösteremedi. Ancak ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

PERDEYİ JORDAN AÇTI

Fenerbahçe, rakibine karşı üstünlük kurduğu maçta ilk golü atamadı. Sevilla, Joan Jordan'ın 56'ncı dakikada bulduğu golle karşılaşmada öne geçti.

LAMELA, İKİNCİ GOLÜ BULDU

Eric Lamela, 86'ncı dakikada attığı golle Sevilla'yı 2-0 öne geçirdi. Fenerbahçe savunmasının bıraktığı boşlukları Sevilla hücumcuları affetmedi. Sevilla maçı 2-0'lık skorla kazandı.

TESELLİ BAŞAKŞEHİR'DEN

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Gent ile karşı karşıya geldi. Başakşehir, Gent ile 1-1 berabere kaldı.

AÇILIŞ GOLÜNÜ BAŞAKŞEHİR ATTI

Başakşehir, golcü futbolcu Stefano Okako'nun 16. dakikada attığı golle maçta öne geçti. Gent, 35'te Emmanuel Orban ile eşitlik golünü buldu. Devre 1-1'lik skorla tamamlandı. İkinci yarıda da sonuç değişmedi ve karşılaşma 1-1'lik skorla noktalandı.

RÖVANŞ 15 MART'TA

Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Medipol Başakşehir'de ismi UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin maçta forma giyemeyecek.

SİVASSPOR KAYBETTİ

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fiorentina'ya konuk oldu. Sivasspor, Fiorentina'ya 1-0 kaybetti.

İLK YARI GOLSÜZ EŞİTLİKTE TAMAMLANDI

Sivasspor, güçlü rakibi karşısında ilk yarıda dirençli bir futbol sergiledi. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikte tamamlandı.

PERDE 69'DA AÇILDI

Fiorentina, 69'uncu dakikada Antonin Barak'ın kaydettiği golle maçta öne geçti. Temsilcimiz bu dakikaya kadar kalesini iyi kapatmıştı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve maçı Fiorentina kazandı.

RÖVANŞ 16 MART'TA

Sivasspor, 16 Mart günü rövanş maçında İtalyan ekibini 4 Eylül Stadyumu'nda konuk edecek.