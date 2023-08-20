Son Dakika: Süper Lig'in 2'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 2'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Pendikspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 tamamlandı.

COLLEY, PERDEYİ AÇTI

Seyircisi önünde maça etkili başlayan Beşiktaş'ta 12'inci dakikada Omar Colley, şahane bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

İLK YARI BEŞİKTAŞ'IN

Bulduğu gol sonrası baskısını arttıran Beşiktaş, fırsatkardan yararlanamadı ve mücadelenin ilk yarısı 1-0 bitti.

RASHICA VE CHAMBERLAIN OYUNDA

Siyah-beyazlıların yeni transferleri Rashica ve Chamberlain 60'ıncı dakikada oyuna girdi.

COLLEY ATTI AMA GOL İPTAL

77'inci dakikada sahneye bir kez daha Omar Colley çıktı fakat gol geçerlilik kazanmadı. Hakem, kullanılan köşe vuruşunun dışarıdan geldiğini belirtti ve gol iptal oldu.

RASHICA SARI KART GÖRDÜ

Oyuna sonradan dahil olan yıldız futbolcu 81'inci dakikada rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

FİŞİ ROMERO ÇEKTİ

Hakem Kadir Sağlam, Masuaku'nun Thuram'a diziyle yaptığı müdahaleye penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Oscar Romero topu kaleciyle farklı köşelere yolladı.