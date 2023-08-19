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Son Dakika: Süper Lig'in 2'inci haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

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Son dakika: Süper Lig'in 2'inci haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf 2-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Trendyol Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, Trabzonsporla kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kazanan taraf 2-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Maça baskılı başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Mauro Icardi sahneye çıktı. Arjantinli yıldız, tek dokunuşuyla topu ağlara yolladı. Durum 1-0.

Son Dakika: Süper Lig'in 2'inci haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

22'inci dakikada Bakasetas'ın orta alanda kaptırdığı topta Kerem topla buluştu ara pasında Icardi karşı karşıya aşırtma vuruşla golü kaydetti.

Son Dakika: Süper Lig'in 2'inci haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

Maçın 40'ıncı dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın Trezeguet'e yaptığı faul sonrası itiraz eden Okan Buruk sarı kart gördü.

Son Dakika: Süper Lig'in 2'inci haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

51'inci dakikada sakatlık yaşayan Trezeguet yerine oyuna Tonia Teklic dahil oldu.

Maçın son anlarında 90+5'te sağ kanattan Kaan Ayhan'ın ortaladığı topta iyi yükselen Mauro Icardi kafayla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray skoru 2-0 yaptı.

Son Dakika: Süper Lig'in 2'inci haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trendyol Süper Lig Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

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