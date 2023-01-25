Son Dakika: Rekor transfer gerçekleşti! Başakşehir, Ndayishimiye'nin Nice'e transfer olduğunu açıkladı.

Son dakika: Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'nin Ligue 1 ekiplerinden Nice'e transfer olduğunu açıkladı. İstanbul ekibi bu transferden yaklaşık 16 milyon euro kasasına koyacak.