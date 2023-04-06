Son Dakika: Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Sarı-Lacivertliler yarı finalde Sivasspor'un rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçı 4-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Sarı-Lacivertliler'de Emre Mor 2 gol atarken, diğer goller Serdar Dursun ve Arda Güler'den geldi. Kayseri'nin tek golünü ise Kolovetsios kaydetti.

İLK YARIDA 3 GOL

Fenerbahçe, maçın 8. dakikasında Emre Mor'un golüyle öne geçti. Kayserispor, 18'de Dimitrios Kolovetsios ile eşitliği buldu. 42'de bir kez daha sahneye çıkan Emre Mor, maçı 2-1'e taşıdı.

SAHNEYE SERDAR ÇIKTI

İkinci yarı karşılıklı ataklarla başladı, golü bulan taraf Fenerbahçe oldu. 59'da Sedar Dursun'un attığı golle skor 3-1'e geldi. 90'da Serdar Dursun'un pasını gole çeviren Arda, skoru tayin etti. Fenerbahçe maçı 4-1 kazandı.

RAKİP SİVASSPOR

Kayserispor'u eleyen Fenerbahçe, yarı finalde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivas, Gaziantep FK'nın deprem felaketinin ardından turnuvalardan çekilmesi nedeniyle yarı finale çıkmıştı.

İSTİFA TEPKİSİ

Fenerbahçe tribünleri derbide olduğu gibi bu maçta da Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Atılan her golden sonra istifa tezahüratları yükseldi. Jorge Jesus, oyuncuların ıslıklanmasına tepki gösterdi.

ŞAŞIRTAN TERCİHLER

Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, şans bulamayan oyuncularını bu maçta sahaya sürdü. Alioski, Emre Mor, Zajc, Rossi ve Serdar Dursun ilk 11'de maça başladı.

YARI FİNAL NE ZAMAN?

Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rövanş müsabakaları ve final maçına ilişkin tarih daha sonra açıklanacak