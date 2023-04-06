Son Dakika: Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Spor Haberleri
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Sarı-Lacivertliler yarı finalde Sivasspor'un rakibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçı 4-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Sarı-Lacivertliler'de Emre Mor 2 gol atarken, diğer goller Serdar Dursun ve Arda Güler'den geldi. Kayseri'nin tek golünü ise Kolovetsios kaydetti.
Fenerbahçe, maçın 8. dakikasında Emre Mor'un golüyle öne geçti. Kayserispor, 18'de Dimitrios Kolovetsios ile eşitliği buldu. 42'de bir kez daha sahneye çıkan Emre Mor, maçı 2-1'e taşıdı.
İkinci yarı karşılıklı ataklarla başladı, golü bulan taraf Fenerbahçe oldu. 59'da Sedar Dursun'un attığı golle skor 3-1'e geldi. 90'da Serdar Dursun'un pasını gole çeviren Arda, skoru tayin etti. Fenerbahçe maçı 4-1 kazandı.
Kayserispor'u eleyen Fenerbahçe, yarı finalde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivas, Gaziantep FK'nın deprem felaketinin ardından turnuvalardan çekilmesi nedeniyle yarı finale çıkmıştı.
Fenerbahçe tribünleri derbide olduğu gibi bu maçta da Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Atılan her golden sonra istifa tezahüratları yükseldi. Jorge Jesus, oyuncuların ıslıklanmasına tepki gösterdi.
Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, şans bulamayan oyuncularını bu maçta sahaya sürdü. Alioski, Emre Mor, Zajc, Rossi ve Serdar Dursun ilk 11'de maça başladı.
Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rövanş müsabakaları ve final maçına ilişkin tarih daha sonra açıklanacak