Son Dakika: Kanarya ilk yarıda fişi çekti! Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti

Son dakika: Fenerbahçe, 3. hafta erteleme maçında sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin kazananı 4-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 4-0 kazandı.

PERDEYİ DJIKU AÇTI

Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de henüz 5. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Djiku önünde kalan topa düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

DUARTE KENDİ KALESİNE ATTI

Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-lacivertliler, 10. dakikada İrfan Can'ın arka direğe açtığı ortada Tadic topu indirdi Leo Duarte topu kendi kalesine yolladı.

SZYMANSKI'DEN ŞAHANE GOL

20. dakikada sahneye çıkan Szymanski, Cemali'nin hatasında ceza sahası yayında topla buluştu. Yıldız futbolcu, uzak köşeye yaptığı plaseyle topu ağlara yolladı ve maçta durum 3-0 oldu.

BİR KEZ DAHA SZYMANSKI

Mücadelenin ikinci yarısında baskısını sürdüren Fenerbahçe'de 80. dakikada Tadic'in ortasında Batshuayi topu indirdi ve Szymanski topu ağlara yolladı. Maçta başka gol olmayınca mücadele 4-0'lık skorla tamamlandı.