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Son Dakika: Kanarya ilk yarıda fişi çekti! Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti

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Son dakika: Fenerbahçe, 3. hafta erteleme maçında sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin kazananı 4-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 4-0 kazandı.

Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de henüz 5. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Djiku önünde kalan topa düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Son Dakika: Kanarya ilk yarıda fişi çekti! Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti

Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-lacivertliler, 10. dakikada İrfan Can'ın arka direğe açtığı ortada Tadic topu indirdi Leo Duarte topu kendi kalesine yolladı.

Son Dakika: Kanarya ilk yarıda fişi çekti! Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti

20. dakikada sahneye çıkan Szymanski, Cemali'nin hatasında ceza sahası yayında topla buluştu. Yıldız futbolcu, uzak köşeye yaptığı plaseyle topu ağlara yolladı ve maçta durum 3-0 oldu.

Son Dakika: Kanarya ilk yarıda fişi çekti! Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti

Mücadelenin ikinci yarısında baskısını sürdüren Fenerbahçe'de 80. dakikada Tadic'in ortasında Batshuayi topu indirdi ve Szymanski topu ağlara yolladı. Maçta başka gol olmayınca mücadele 4-0'lık skorla tamamlandı.

Son Dakika: Kanarya ilk yarıda fişi çekti! Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti

Kaynak: Haberler.com / Spor

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