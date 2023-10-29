Son Dakika: Kanarya 10'da 10 yaptı! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk oldu.

FRED SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fred, maçın henüz 8. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

ZAJC OYUNDA

Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fred'in yerine Miha Zajç oyuna dahil oldu.

ERDEM KENDİ KALESİNE ATTI

30. dakikada sağ kanattan bindiren Osayi topla buluştu ve içeri çevirdi ancak kaleci Erdem Canpolat topu kontrol edemedi ve kendi kalesine topu yollamış oldu. Durum 1-0 oldu.

İRFAN CAN SAHNEDE

43. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Szymanski'nin ceza sahası dışına gönderdiği topta İrfan Can gelişine topa vurdu ve savunmaya çarpan top ağlara gitti.

DZEKO'DAN HAT-TRICK

İkinci yarıda sahneye çıkan yıldız futbolcu Edin Dzeko, 65, 77 ve 87. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve Fenerbahçe maçı 5-0 kazandı.