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Son Dakika: Kanarya 10'da 10 yaptı! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendi

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Son dakika: Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yenerek namağlup liderliğini devam ettirdi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fred, maçın henüz 8. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Son Dakika: Kanarya 10'da 10 yaptı! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendi

Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fred'in yerine Miha Zajç oyuna dahil oldu.

30. dakikada sağ kanattan bindiren Osayi topla buluştu ve içeri çevirdi ancak kaleci Erdem Canpolat topu kontrol edemedi ve kendi kalesine topu yollamış oldu. Durum 1-0 oldu.

Son Dakika: Kanarya 10'da 10 yaptı! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendi

43. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Szymanski'nin ceza sahası dışına gönderdiği topta İrfan Can gelişine topa vurdu ve savunmaya çarpan top ağlara gitti.

Son Dakika: Kanarya 10'da 10 yaptı! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendi

İkinci yarıda sahneye çıkan yıldız futbolcu Edin Dzeko, 65, 77 ve 87. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve Fenerbahçe maçı 5-0 kazandı.

Son Dakika: Kanarya 10'da 10 yaptı! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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