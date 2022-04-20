Son dakika haber... İşte Elazığ'a yapılacak spor yatırımları

ELAZIĞ (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Elazığ'a yeni tesisler kazandırılacak. Ankara'da düzenlenen törenle yatırım programları kamuoyuna açıklanırken, 100'ü aşkın spor tesisi Elazığ'a kazandırılacak.

Elazığ Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle kamuoyuna duyuruldu. Törene Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Ak Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ilçe belediye başkanları ve spor temsilcileri katıldı. Elazığ tarihinde ilk olma özelliği taşıyan tartan pist ve trap atış poligonu göz kamaştıran eserler olarak dikkat çekerken, yapılacak yatırımların tam listesi şöyle"

"8 Kulvarlı Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti, 1 adet nizami sentetik saha, Yukarı Demirtaş köyüne 3 poligonlu Trap Skeet Atış Alanı, 250 seyirci kapasiteli spor salonu, 5 adet sentetik futbol sahası, Akçakiraz, Mollakendi, Yurtbaşı, Yazıkonak, Arıcak Bükardi, Üçocak, Erimli, Karakoçan Sarıcan Beldesi ve Palu Beyhan Beldesi'ne sentetik futbol sahaları, basketbol ve voleybol salonları, Yurtbaşı'na 1 adet nizami sentetik saha, Merkez ve İlçelere 100 adet basketbol potası, Akçakiraz ve Yazıkonak Beldeleri'ne Gençlik Merkezi yaptırılması, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı sentetik futbol sahasının üstünün kapatılması. Mevcut spor kompleksine kapalı tenis kortu yaptırılması, Fırat Üniversitesi Baskil MYO'ya 1 adet sentetik yüzeyli futbol sahası ve 1 adet basketbol ve voleybol sahası, Yolspor ve İl Özel İdare Sentetik Sahaları'nın zemininin değiştirilmesi, Sivrice'ye 1 adet spor salonu, 1 adet basketbol ve voleybol sahası yaptırılması, Maden'e 1 adet sentetik futbol sahası, 1 adet spor salonu yaptırılması, Ağın'a 1 adet sentetik futbol sahası, 1 adet spor salonu yaptırılması, Alacakaya'ya 1 adet sentetik futbol sahası ve basketbol ve voleybol sahası yaptırılması ve 1 adet spor salonu yaptırılması. Arıcak'a Mahalle tipi Gençlik Merkezi, 1 adet sentetik futbol sahası, 1 adet voleybol, basketbol sahası yaptırılması.' Baskil'e 3 adet sentetik futbol sahası, 2 adet basketbol, voleybol yaptırılması, 250 seyirci kapasiteli spor salonu yaptırılması, Kovancılar'a 1 adet sentetik futbol sahası yaptırılması, Karakoçan'a 3 adet sentetik futbol sahası ve mahalle tipi gençlik merkezi yaptırılması, Keban'a 1 adet sentetik futbol sahası, 1 adet basketbol, voleybol sahası, mahalle tipi gençlik merkezi yaptırılması, Fırat Üniversitesi Keban MYO bahçesine 1 adet basketbol ve voleybol sahası yaptırılması, Palu'ya 3 adet sentetik futbol sahası, 2 adet basketbol ve voleybol sahası, mahalle tipi gençlik merkezi, 250 seyirci kapasiteli spor salonu yaptırılması." - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor