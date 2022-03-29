Son dakika haber! 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında Slovenya'yı 4-3 mağlup ederek, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hakkı elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sportni Park Radenci'de oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 45 ve 86. dakikalarda Can Yılmaz Uzun, 57.dakikada Selim Can Sönmez ve 88.dakikada Kenan Yıldız attı.

Slovenya'nın gollerini ise 4.dakikada Niko Kasalo, 47.dakikada Matej Dvorsak ve 72.dakikada Mark Stojinovic kaydetti.

Grubun diğer maçında Sırbistan, Galler'i 4-2 yenerken, bu sonuçların ardından ay-yıldızlılar, 16 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.