Son Dakika: Geriden gelip kazandılar! Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in 6.haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk etti. İkinci yarısı kıran kırana geçen mücadeleyi kazana taraf 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserisporla kozlarını paylaştı.

GHEDSON KADROYA ALINMADI

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, yaşadığı ağrılar nedeniyle Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı. Fernandes'ın son Konferans Ligi maçında küçük bir sakatlık yaşadığı ve ağrılarının devam etmesi nedeniyle kadroya dahil edilmediği belirtildi.

GHEZZAL AYLAR SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, 161 gün sonra bir lig maçına ilk 11'de başladı.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Özellikle ev sahibi Beşiktaş'ın gol yollarında etkili olma çabası sonuç bulmayınca ilk yarıda gol çıkmadı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

47. dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda top arkaya sekti ve Carlos Mane topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ABOUBAKAR SAHNEDE

Kayserispor'un golünden sadece 10 dakika sonra Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında boş kalan Aboubakar topu ağlara yolladı ve Beşiktaş beraberliği yakaladı.

CHAMBERLAIN SİFTAH YAPTI

63'de Salih'in mükemmel pasında ceza sahasında topla buluşan Chamberlain topu ağlara yollamaya başardı ve Beşiktaş 2-1 öne geçti. Bu gol yıldız futbolcunun siyah-beyazlılarda attığı ilk gol oldu.