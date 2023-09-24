Son Dakika: Geriden gelip kazandılar! Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Son dakika: Süper Lig'in 6.haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk etti. İkinci yarısı kıran kırana geçen mücadeleyi kazana taraf 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserisporla kozlarını paylaştı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, yaşadığı ağrılar nedeniyle Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı. Fernandes'ın son Konferans Ligi maçında küçük bir sakatlık yaşadığı ve ağrılarının devam etmesi nedeniyle kadroya dahil edilmediği belirtildi.
Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, 161 gün sonra bir lig maçına ilk 11'de başladı.
Özellikle ev sahibi Beşiktaş'ın gol yollarında etkili olma çabası sonuç bulmayınca ilk yarıda gol çıkmadı.
47. dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda top arkaya sekti ve Carlos Mane topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Kayserispor'un golünden sadece 10 dakika sonra Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında boş kalan Aboubakar topu ağlara yolladı ve Beşiktaş beraberliği yakaladı.
63'de Salih'in mükemmel pasında ceza sahasında topla buluşan Chamberlain topu ağlara yollamaya başardı ve Beşiktaş 2-1 öne geçti. Bu gol yıldız futbolcunun siyah-beyazlılarda attığı ilk gol oldu.