Son Dakika: Fırtına sert esti! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenildi
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Son dakika: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Ligde 10 maçlık galbiyet serisi sona eren sarı-lacivertliler, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Trabzonspor ile kozlarını paylaştı.
10. dakikada sol kanatta topu sürükleyen Edin Visca ters ayağıyla ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Onuachu, topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Trabzonspor'un maçtaki ilk şutunu gole çeviren Paul Onuachu, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti.
İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Fenerbahçe, 46' da Berat Özdemir'in attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi.
Samet Akaydin'in kaptırdığı topta hızlı çıkan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, sol çaprazdan kale önüne çıkardı. Nicolas Pepe'nin gelişine vurduğu top ağlara gitti.
59'da Sol kanatta Ferdi'den topu alan Tadic, Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltının başına geçen Tadic top ve kaleciyi farklı köşeye yollarak farkı ikiye indirdi.
78'de Fenerbahçe'de rakibini omzundan çeken İsmail Yüksek, ikinci sarttan oyun dışında kaldı.
Fenerbahçe 88. dakikada Dusan Tadic ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Direkten dönen topa müdahale eden Mendy'nin ceza alanına erken girdiği için penaltı tekrarlandı.
Tekrar atılan penaltı sonrası Dusan Tadic bu kez topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.
Trabzonspor maçın 90+5. dakikasında Enis Destan ile durumu 4-2'ye getirdi ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyon öncesi Trezeguet'in faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.