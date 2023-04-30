Son Dakika: Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti
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Son dakika: Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Saiss, Amir ve Aboubakar kaydetti. Aslan'ın tek sayısı Icardi'den geldi. Beşiktaş zirve için umutlanırken, lider Galatasaray, Vodafone Park'ta yara aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.
Galatasaray, 20. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle maçta öne geçti. Ligin ilk yarısında 2-1 kazandıkları maçta 2 gol atan Arjantinli forvet, Beşiktaş'ı deplasmanda da boş geçmedi.
Siyah-Beyazlılar, korner organizasyonunda golü buldu. Beşiktaş, Saiss'in kafa golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Derbide gol atan Romain Saiss, Süper Lig'de ilk golünü Galatasaray'a karşı attı. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı oynadıkları daha önceki maçta da asist yapmıştı.
Maçın ikinci yarısı da karşılıklı ataklarla başladı. 58. dakikada Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'ı öne geçirdi. Muslera'nın verdiği kısa pasta Amir'den baskı yiyen ve topu kaptıran Oliveira, gole sebebiyet verdi.
Beşiktaş, 90+4'te Vincent Aboubakar'la skoru 3-1'e getirdi. Kamerunlu forvet ceza sahası içinde çaprazdan yaptığı sert vuruşla Muslera'yı çaresiz bıraktı. Beşiktaş 3-1'lik skorla maçtan galip ayrıldı.
Lider Galatasaray, önümüzdeki hafta Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş ise önümüzdeki hafta deplasmanda Antalyaspor'la oynayacak.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023