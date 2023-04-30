Son Dakika: Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Saiss, Amir ve Aboubakar kaydetti. Aslan'ın tek sayısı Icardi'den geldi. Beşiktaş zirve için umutlanırken, lider Galatasaray, Vodafone Park'ta yara aldı.