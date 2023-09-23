Haberler

Son Dakika: Aslan golcüleriyle güldü! Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti

Spor Haberleri

Son dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Tempo seviyesi yüksek mücadelenin kazananı 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray kazandı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Kazımcan Karataş, 25. dakikada Karzev ile girdiği mücadele sonunda yerde kaldı. Milli oyuncu maça devam edemedi ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

Son Dakika: Aslan golcüleriyle güldü! Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti

44. dakikada Tete'nin sağ kanattan getirdiği topta ceza sahası dışında topla buluşan Ziyech düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Son Dakika: Aslan golcüleriyle güldü! Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti

İkinci yarıya etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 51. dakikada yıldız golcüsü Icardi'nin kullandığı penaltı vuruşunda farkı 2'ye çıkardı.

Son Dakika: Aslan golcüleriyle güldü! Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti

Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı. Tottenham'dan transfer edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu, yeni takımıyla ilk sınavını RAMS Başakşehir karşısında verdi.

Son Dakika: Aslan golcüleriyle güldü! Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti

65'de sahneye çıkan Leo Dubois, topu Muslera'nın yanından ağlara gönderdi ve durum 2-1'e geldi. Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Terim Stadı Galatasaray Başakşehir Spor Haberler Son Dakika

title