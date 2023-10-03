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Son Dakika: 3 puan bizim! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi kaydetti.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United ile kozlarını paylaştı. Old Trafford'da oynanan maçın kazananı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

17'de kontra atağa çıkan Manchester United'da sağ kanattan Rashford topu içeriye çevirdi ve Rasmus Hojlund altı pasın içinden topu ağlara yolladı.

Son Dakika: 3 puan bizim! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti

Maçın 23. dakikasında Sanchez'in uzun topunda ayakta kalan Wilfried Zaha şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 1-1'e geldi.

Son Dakika: 3 puan bizim! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekipte 68'de hızlı kontra atağa çıkan Hojlund topu 40 metre sürdü ve şık bir son vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Son Dakika: 3 puan bizim! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti

71'de sağ kanattan topu süren Barış Alper topu içeriye çevirdi ve ceza sahasında boş kalan Kerem Aktürkoğlu topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Durum 2-2 oldu.

Son Dakika: 3 puan bizim! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti

76'da Casemiro, Mertens'e yaptığı müdahalenin ardından hem penaltı yaptırdı hem de ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Topun başına geçen Icardı, penaltıdan yararlanamadı.

Son Dakika: 3 puan bizim! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti

82. dakikada Davinson Sanchez gelen topu uzaklaştırırken bir anda Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı ve çok şık bir bitirişle topu ağlara gönderdi. Galatasaray 3-2 öne geçti ve mücadeleden 3 puanı alan taraf oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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