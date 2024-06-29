Son 16 turu başlıyor! İşte EURO 2024'te günün programı

Büyük heyecansa sahne olan ve futbolseverleri ekran başına kitleyen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlıyor.

SON 16 HEYECANI BAŞLIYOR

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te son 16 turunda ilk maçlar bugün oynanacak. Günün ilk karşılaşmasında A Grubu'nun ikincisi İsviçre ile B Grubu'nun ikincisi İtalya karşı karşıya gelecek. TSİ 19.00'da başlayacak mücadele Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Ev sahibi ve A Grubu'nun lideri Almanya ise TSİ 22.00'de C Grubu'nun ikincisi Danimarka ile karşılaşacak. Mücadeleye Westfalen Stadyumu ev sahipliği yapacak.

EURO 2024'te günün maçları;

19.00: İsviçre-İtalya

22.00: Almanya-Danimarka

30 Haziran Pazar

19.00: İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena-Gelsenkirchen)

22.00: İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)

1 Temmuz Pazartesi

19.00: Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)

22.00: Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)

2 Temmuz Salı