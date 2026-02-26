Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalyan temsilcisi Juventus ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresini Juventus 3-0 kazandı. Uzatma anlarında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile goller bulan temsilcimiz, maçı 3-2 kaybetmesine rağmen avantajlı skoru eline aldı.

İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN

2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Perin, meşin yuvarlağı kurtardı.

JUVENTUS KOOPMEINERS İLE GOLE YAKLAŞTI

10. dakikada Kenan Yıldız'ın uzun pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Conceiçao'nun ortasında Koopmeiners'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

JUVENTUS YİNE ÜST ÜSTE ETKİLİ GELDİ

22. dakikada sağ taraftan kısa pasla kullanılan kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Locatelli'nin yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Aynı dakikada Kenan Yıldız'ın sol taraftan ortasında kafalardan seken topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Conceiçao'nun vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.

SON ANDA UĞURCAN!

30. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda Galatasaraylı Davinson Sanchez'e çarparak kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır, son anda çeldi.

JUVENTUS ÖNE GEÇTİ

37. dakikada Juventus, penaltıdan golü buldu. Torreira'nın ceza sahası sol çaprazında Thuram'a müdahalesi sonrası hakem Joao Pinheiro, penaltı kararı verdi. Penaltıyu kullanan Locatelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA KIRMIZI KART

Juventus, 47. dakikada 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Kelly, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.

JUVENTUS FARKI İKİYE ÇIKARDI

Karşılaşmanın 70. dakikasında skor 2-0 oldu. Zeghrova'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Kalulu'nun yerden ortasında arka direkte boş kalan Gatti topu ağlara gönderdi ve Juventus durumu 2-0'a getirdi.

İTALYAN EKİBİNDEN BİR GOL DAHA

Karşılaşmanın 81. dakikasında Locatelli'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte topu çeviren Gatti'nin pasında McKennie topu ağlara gönderdi ve Juventus durumu 3-0'a getirdi.

VICTOR OSIMHEN'DEN HAYAT VEREN GOL

İlk uzatma devresinin 105. dakikasında aradığımı golü bulduk. Ceza sahası dışında topla buluşan Barış Alper'in harika pasında topla buluşan Victor Osimhen, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray skoru 3-1'e getirdi. Toplam skor ise 6-5'e geldi.

BARIŞ ALPER YILMAZ FİŞİ ÇEKTİ

Galatasaray, 118. dakikada skoru 3-2'ye getirdi. Singo'nun savunma arkasına attığı ara pasa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı.

GALATASARAY SON 16'DA

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadelede gülen taraf temsilcimiz Galatasaray oldu. RAMS Park'ta rakibini 5-2 mağlup eden Okan Buruk'un öğrencileri, zorlu karşılaşmayı kaybetmesine rağmen toplam skorda 7-5 üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus ise Avrupa'ya veda etti.

SIRADAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda İngiliz ekipleri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek. Son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.