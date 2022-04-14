Somaspor'da hasret bitti
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır galibiyete hasret kalarak Play-Off yarışında geriye düşen Somaspor, özlemine erteleme sınavında An Zentrum Bayburt Özel İdarespor deplasmanında son verdi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır galibiyete hasret kalarak Play-Off yarışında geriye düşen Somaspor, özlemine erteleme sınavında An Zentrum Bayburt Özel İdarespor deplasmanında son verdi. Rakibini Osman'ın tek golüyle deviren siyah-beyazlı ekip son 4 haftaya 52 puanla 9'uncu sırada girdi. Somaspor, Etimesgut Bld, Ankaraspor, 1461 Trabzon (D) ve İnegölspor maçlarıyla sezonu tamamlayacak.- Soma
Demirören Haber Ajansı / Spor