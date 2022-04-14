Somaspor'da hasret bitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somaspor'da hasret bitti

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Somaspor'da hasret bitti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır galibiyete hasret kalarak Play-Off yarışında geriye düşen Somaspor, özlemine erteleme sınavında An Zentrum Bayburt Özel İdarespor deplasmanında son verdi.

BAYBURT (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır galibiyete hasret kalarak Play-Off yarışında geriye düşen Somaspor, özlemine erteleme sınavında An Zentrum Bayburt Özel İdarespor deplasmanında son verdi. Rakibini Osman'ın tek golüyle deviren siyah-beyazlı ekip son 4 haftaya 52 puanla 9'uncu sırada girdi. Somaspor, Etimesgut Bld, Ankaraspor, 1461 Trabzon (D) ve İnegölspor maçlarıyla sezonu tamamlayacak.


- Soma

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Bayburt, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title