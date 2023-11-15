Solotürk'ün efsane pilotu görevine veda etti

Gösterilerini izleyenlerin hayran kaldığı Türk Hava Kuvvetleri'nin güzide gösteri birimi Solotürk'te önemli bir görev değişimi gerçekleşti. Ekibin efsane pilotu Cumhuriyetin 100. yılında icra ettiği gösterilerle jübilesini yaptı ve görevine veda etti. Peki Türk Hava Kuvvetleri'nin övünç vesilelerinden Solotürk ekibinde nasıl bir değişim gerçekleşti yakından bakalım.

"Her son yepyeni bir başlangıçtır. Güle güle 007…"

Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı, F-16C Blok-30TM jet savaş uçağıyla birlikte kurulduğu 2010 yılından bu yana hem yurt içinde teknofest gibi pek çok organizasyonda hemde yurt dışında ülkemizi temsilen icra ettikleri pek çok akrobatik uçuşla izleyenleri kendine hayran bırakan Solotürk'ün uçuş ekibinde önemli bir değişim gerçekleşti.

Kendine has hareketleriyle ekibin 007 numaralı efsane pilotu Yarbay Emre Mert Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarında icra ettiği hava gösterileriyle son uçuşunu gerçekleştirdi. Solotürk Gösteri Ekibi'nin yedinci Kol Komutanı, önceden yaptığı gösterilerdeki kendine has akrobatik hareketlerin yanı sıra son olarak 100. yıl etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazında yaptığı gösteride çekilen bir videodaki açı farkından ötürü köprünün altından geçtiği düşünülerek gündeme gelmişti.

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Solotürk efsanesi Yarbay Emre Mert'in görevden ayrılışına ilişkin Solotürk sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda: "SOLOTÜRK Gösteri Ekibi'nin yedinci Kol Komutanı Yarbay Emre MERT gösterdiği yüksek özveri ve gençlere havacılık sevgisini aşılama gayreti ile havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Kendisine ve değerli ailesine sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar dileriz. Her son yepyeni bir başlangıçtır. Güle güle 007…"

"SOLOTÜRK'te görev süresi dolan "007" Yarbay Emre MERT SOLOTÜRK Kol Komutanlığı görevini "008" Binbaşı Murat BAKICI'ya devretmiştir. Yarbay Emre MERT'e SOLOTÜRK'e verdiği emeklerinden ve kattığı değerlerden dolayı teşekkür eder, uçuculuk hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SOLOTÜRK'TE GÖREV DEĞİŞİMİ SOLOTÜRK'te görev süresi dolan "007" Yarbay Emre MERT SOLOTÜRK Kol Komutanlığı görevini "008" Binbaşı Murat BAKICI'ya devretmiştir. Yarbay Emre MERT'e SOLOTÜRK'e verdiği emeklerinden ve kattığı değerlerden dolayı teşekkür eder, uçuculuk hayatında… pic.twitter.com/I0pruiStgf — SOLOTÜRK (@soloturk) November 11, 2023

"Jet sesi özgürlüğün sesidir."

Yarbay Emre Mert ise ayrılığa ilişkin paylaşılan videoda : "Her bitiş bir başlangıç demektir. Sizleri çok özleyeceğim sizleri çok seviyorum. Jet sesi özgürlüğün sesidir özdeyişiyle başladım. Onlarca yurt dışında ve yurt içinde birçok gösteri icra ettik. Aslında bizim amacımız Türk milletinin gücünü, kuvvetini, kudretini her yerde göstermekti. Sizleri özleyeceğim.

Atamızın huzurunda 29 Ekimde jübile uçuşumu yapıyor olmak ve 29 Ekimde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyarak benimde son uçuşumu gerçekleştiriyor olmamdan dolayı şeref duyuyorum. Bu konu üzerinde çok mutluyum. Genç arkadaşlarımı sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Onlarıda aramıza bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Allah ısmarladık diyorum, hoşçakalın." diyerek veda etti.

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