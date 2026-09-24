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Sofya Büyükelçisi Uyanık, Havvanur Kethüda'nın altın madalyasıyla gurur duydu

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Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda ile gurur duyduğunu söyledi. Uyanık, 'Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyamız' diyerek yeni altın madalyalar beklediğini belirtti.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda ile gurur duyduğunu söyledi.

Başkent Sofya'daki organizasyonu yerinde takip eden Uyanık, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, " Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyamız. Sporcumuzla çok büyük gurur duyduk. Bize Sofya'da çok büyük gurur yaşattı. Kendisine ve diğer tüm sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Yarın da inşallah buradayız. Yeni altın madalyalar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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