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Türkiye'de tartışılan derbinin hakemi Vincic, ülkesinde de haberlere konu oldu

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanması Türkiye'de tartışmalara neden oldu. Vincic, ülkesi Slovenya'da ise gündeme oturdu. Slovenya başta olmak üzere tüm Balkan bölgesinde dev maçın tanıtımı 45 yaşındaki hakemin fotoğrafıyla yapılıyor. Sloven basını Vincic hakkındaki komplo teorilerini haberlere konu ederken Türkiye için iyi bir tercih olduğu vurgulandı.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi tüm gözler dev maçı yönetecek Sloven hakem Slavko Vincic'e çevrildi. İsmi ilk duyulduğu andan beri Türkiye'de tartışmalara neden olan Vincic, ülkesi Slovenya'da da gündemde.

DERBİNİN TANITIMI VINCIC İLE YAPILIYOR

24 Şubat Pazartesi günü (yarın) RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi çeşitli yönleriyle her zaman dış basında geniş yer buluyordu. Dev maç bu kez karşılaşmayı yönetecek hakemle konuşuluyor TFF'nin uzun yıllar sonra bir ilke imza atarak Sloven hakem Slavko Vincic'i kritik mücadelede görevlendirmesi, başta Slovenya medyası olmak üzere tüm Balkan bölgesinin dikkati çekti. Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin tanıtımı Vincic fotoğrafıyla yapılıyor.

"KOMPLO TEORİLER KONUŞULUYOR"

Bosna, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, Romanya'da en çok takip edilen spor kanalı olan Sportklub, Vincic'in derbiye atanmasıyla ilgili çarpıcı bir haber yaptı. Söz konusu haberde "Muhteşem futbol gösterisinde gözler Slavko Vincic'in üstünde. Daha şimdiden tozu dumana kattı. Bu final derbisi bir numaralı spor konusu değil, ulusal bir meselemizdir. İki takımın da on milyonlarca taraftarı var ve herkes Vincic'i konuşuyor. Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı ve hatta UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i bile birbirine bağlayan komplo teorileri var" ifadelerine yer verildi.

"TÜRKLER İYİ BİR HAKEM SEÇTİ"

Haberin devamında "Slavko Vincic sebebiyle Maribor ve Slovenya çılgınca araştırılıyor. Türkler öğrenebilecekleri her şeyi duymaya çalışıyor. Bizimle ve pek çok medya kuruluşuyla iletişime geçtiler. Şu anda tartışmasız Slovenya'nın en iyi hakemi ve Avrupa'nın en iyi hakemlerinden biri. Biz de zaman zaman Sloven hakemlerin çalışmalarından sinirlensek ve tartışma yaşasak da Slavko Vincic'in en iyisi olduğu su götürmez bir gerçek. Jose Mourinho üst düzey bir hakem atanmasından dolayı memnun" görüşlerine yer verilerek Vincic'in iyi bir hakem olduğu vurgusu yapıldı.

TFF BAŞKANI, VINCIC SEÇİM SÜRECİNİ ANLATTI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda tartışmalara neden olan Sloven hakem Slavko Vincic'in seçilme süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Bize yabancı hakem için hiç başvuru olmadı. MHK atamaları yapıyor ve bizden onay istiyor. Kulüplere göre karar veremeyiz, o zaman gelip kendileri yönetsin! Onlara verdik atamaları, ha^la^ alacaklar. Hakemler 'Toplumun sizi eleştirmesin, sizi korumak adına yabancı hakem getireceğiz' dedik. Onların da sıkıntısı yok. Sanki Slavko Vincic ayarlanmış bir şekilde geliyor! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, birçok ülke ile bir hafta önce yazışmalara başladı. İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya, Bosna Hersek, Slovenya ve Romanya ile yazışmalar mevcut. İngiltere yurt dışına hakem vermediğini söyledi. Hollanda, hakem ile görüştü ve geleceğini söyledi. Ancak federasyon, hakem kurulu ile konuştu. Hatta Hollanda Federasyon Başkanı misafirimiz oldu bugün. 'Mart'a kadar bizde de sorunlar var, hakem veremiyoruz' dedi ve özür diledi. MHK Başkanı, salı sabahı Bosnalı hakem ile Slovenya hakemin kaldığını söyledi. 'Bosnalı hakeme gidersek, Edin Dzeko var ve sıkıntı olabilir' dedim. Sonra Slovenyalı hakemi seçtik. İlk ziyaretimi başkan olduğumda Slovenya Federasyon Başkanı'na yapmıştım ve salı günü hemen görüştük. O da kabul etti. Aleksander Ceferin ile daha önce görüşüp, anlaşsak bu kadar yazışma yapar mıyız? Hollanda Federasyon Başkanı ile birlikte bile görüştük.

Ceferin ile geçen hafta üç saat görüştük ama İstanbul'da açılacak temsilcilik için konuştuk. Nisan ayı gibi açılacak, ana konu bu. Ceferin 'Türkiye'de bu kadar hakemleri neden eleştiriyorlar' dedi. Rosetti'yi çağırdı ve 5 büyük ligdeki hakem hatalarını istedi. Enteresan bir şey, en az hata Türkiye'de! Rakamlar bunlar! Sanki Türkiye'de iki takımdan başka takım yok, iki takım için ülke futbolunu mu feda edeceğiz! Slavko Vincic, şu an en iyi hakemlerde biri. Türkiye'ye operasyon yapmaya mı geliyor? Bütün geleceğini Türkiye'de bir maçta bitirecek, öyle mi? Survivor'a yarışmacı mı alıyorsunuz? İnsanlara bu kadar büyük anlamlar yüklemenin masanı yok! TFF bir tarafta, UEFA Başkanı bir tarafta... Acun Ilıcalı, Slovenya'dan yarışmacı alabilir, cazip gelir yapar. Bu UEFA'ya, TFF'ye hakaret! herkesin, herkesle resimler var. Bu kadar büyük saçmalık olur mu? Herkes sağ duyulu olmalı, kafamızın arkasında bir plan yok. Adil ve eşit bir şekilde devam edeceğiz."

GALATASARAY VINCIC'İ NEDEN İSTEMEDİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

GALATASARAY İLE TFF ARASINDA YAŞANANLAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını da Riva'da buluşmaya davet etti. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, bu daveti samimiyetsiz bulduğunu belirterek reddetti. Daha sonra toplantı düzenleyen Hacıosmanoğlu, dev maçı yabancı hakemi yöneteceğini açıklayarak Özbek'in "Samimiyetsiz" çıkışına yanıt verdi. Bunun üzerine Galatasaray, Slavko Vincic isminin ön plana çıkmasının ardından bir açıklamaya yayınlayarak federasyona 3 soru yöneltti. Cimbom ayrıca, Vincic'in Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya'nın Maribor takımının şehrinde doğması ve Ilıcalı'nın 45 yaşındaki hakemin vatandaşı olan UEFA Başkanı Ceferin ile yakın ilişkileri olması nedeniyle federasyonun bu kararına itiraz etti. TFF, sarı-kırmızılıların itirazını reddetti ve daha sonra Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini duyurdu.

Türkiye'de tartışılan derbinin hakemi Vincic, ülkesinde de haberlere konu oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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