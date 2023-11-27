Sivassporlu Taraftarlardan Anlamlı Koreografi

Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında Sivasspor sahasında, Trabzonspor'u ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi Sivassporlu taraftarlar tarafından yapılan koreografi büyük alkış topladı. Koreografide Filistin bayrağı ve İsrail'e tepki yazıları yer aldı. Futbolcular ve sosyal medya kullanıcıları da koreografiyi ilgiyle izledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında Sivasspor sahasında, Trabzonspor'u ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.

Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler o anları cep telefonları ile kaydetti. Kartonlarla yapılmış Filistin bayrağının yer aldığı koreografide çok sayıda İsrail'e tepki yazıları belirdi.

Kırmızı-beyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi.

Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. - SİVAS